Dopo i pasti quotidiani, invece di buttare le bucce degli agrumi (arance, mandarini, pompelmi) nell’umido, possiamo tenerle da parte e realizzare confetture deliziose o un eccezionale profumatore per armadio e cassetti. Un prodotto a costo zero, che allontana tarme e insetti.

In un paio di settimane possiamo confezionare un esercito di caramelle che ci regalano un meraviglioso profumo per lungo tempo. Ecco il procedimento per realizzarle quasi a costo zero. E con i consigli degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Le bucce non si buttano

Profumare l’armadio e i cassetti con le caramelle all’arancia e spezie. Mettere a seccare le bucce degli agrumi, sminuzzandole subito, ancora fresche.

Utilizzare una scatola di cartone per alimenti (quelle che contengono le merendine, il pane carasau, le tagliatelle) e coprirla con un pezzo di pellicola e un elastico.

Appoggiare sul calorifero e rimestare con un cucchiaio nei giorni successivi. Mescolare alla frutta essiccata una manciata di chiodi di garofano e semi di lavanda. Si possono aggiungere, in alternativa, anche rametti di rosmarino e di pino essiccati. O trucioli di legno, pellet lasciati a bagno nell’olio di sandalo.

Le profumazioni si possono variare aggiungendo petali di rosa, foglie di salvia o fiori di ginestra.

Profumare l’armadio e i cassetti con le caramelle all’arancia e spezie

Tenere da parte dei vecchi collant ormai sfilati, da 10-20 denari, sia neutri che colorati. Tagliare ciascuna gamba in pezzi da 20 centimetri. Fare un nodo in una estremità, riempire del mix di frutta essiccata e chiodi di garofano.

Compattare il contenuto nella calza, dando una forma di palla. Fare un altro nodo dall’altra parte. Coprire i nodi con fiocchi di velluto colorato: rosso e blu per i cassetti e armadi dei genitori, rosa e azzurro per i cassetti dei figli, verde per gli armadi della biancheria.

Ecco pronte le caramelle all’arancia e spezie. Allontanano le tarme e i cattivi odori di naftalina e di muffa, se si vive in una zona molto umida.