È lunedì, la Befana è passata e il Natale è solo un bel ricordo.

Abbiamo parlato del modo in cui eliminare la pancetta dopo le feste (articolo qui) e le scarpe da tennis sono già pronte. Perché si sa, la dieta inizia sempre il lunedì.

Arriva così il fatidico giorno, finiamo di lavorare intorno alle sei del pomeriggio et voilà, è arrivato il momento di scattare. Ma non siamo per niente scattanti. Ecco che ci pervade una profonda pigrizia celata dalla scusa di essere stanchi, che ci fa ripiombare sul divano.

Anche oggi l’allenamento è saltato. Sicuri che domani non sarà la stessa cosa? E quindi, come evitare di ritrovarsi nella stessa situazione e non aver nemmeno voglia di indossare un paio di scarpe da ginnastica? La soluzione è proprio dietro l’angolo.

Bisogna fare questa cosa quando non si ha voglia di allenarsi

La risposta è nella musica. La musica riesce a modificare il nostro stato d’animo o ad accentuare ciò che proviamo. Il sottofondo della nostra canzone preferita rende ogni momento più bello. Le emozioni sono amplificate, gioia e dolore si fanno sentire più forti che mai.

La stessa cosa vale per lo sport. I generi musicali come rock, house e pop riescono ad infondere una carica di energia pari ad una bevanda energizzante. Ecco perché si dice che la musica è vera e propria adrenalina.

I suoi effetti, spesso sottovalutati, influenzano inevitabilmente la nostra attività fisica. Non è un caso se la maggior parte di coloro che praticano jogging ascolta la musica con gli auricolari. Così come durante il riscaldamento che precede una partita (di calcio o di pallavolo, ad esempio) c’è sempre una playlist di sottofondo.

Pura adrenalina

L’energia della musica ha la capacità di far svegliare anche i più dormiglioni, figuriamoci se non funziona con la semplice pigrizia pomeridiana. Quindi, bisogna fare questa cosa quando non si ha voglia di allenarsi: cercare, ad esempio su YouTube, le canzoni che più amiamo ballare.