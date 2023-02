Proprio sui supporti primari appena raggiunti, i prezzi stanno reagendo anche con una certa forza. Cosa attendere da ora in poi? Mercati azionari in rialzo: comprare o vendere? Andiamo a studiare i grafici per capire cosa attendere con più probabilità a favore nei prossimi giorni.

Quadro grafico

Secondo i nostri calcoli di probabilità, la data più importante del primo trimestre sarà il 6 marzo. Infatti, da quei livelli di prezzo e tempo attendiamo un ritracciamento di circa un mese, fino al 6/7 aprile. Per il momento non abbiamo cambiato idea, anche se stiamo monitorando con attenzione le dinamiche dei prezzi dalla scadenza del 17 febbraio, nostro setup mensile.

Nonostante i prezzi siano scesi di qualche punto percentuale, non è cambiato nulla per il trend primario in corso dal mese di dicembre. Non si ravvisano inversioni di tendenza in ottica multidays, anzi da ieri, gli oscillatori proprietari sembrano essersi raffreddati, e da oggi inziano ad assumere una nuova connotazione rialzista. Aspetto questo, comunque da confermare nella seduta di domani.

Procediamo per gradi.

Alle ore 15:56 chiusura della seduta di contrattazione del 23 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.564

Eurostoxx Future

4.285

Ftse Mib Future

27.480

S&P 500 Index

4.026,93

Mercati azionari in rialzo: comprare o vendere?

Il segnale odierno sembra convincente, e i minimi di brevissimo potrebbero essere stati lasciati alle spalle.

Cosa monitorare da domani in poi? Il rialzo rcontinuerà se e soltanto se si assisterà a chiusure di seduta superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.445

Eurostoxx Future

4.252

Ftse Mib Future

27.170

S&P 500 Index

3.975.

I nodi stanno vendendo al pettine, e fra oggi e domani si deciderà con probabilità quello che accadrà fino al 6 marzo: accelerazione al rialzo, oppure nuovi ribassi alle porte? Domani è anche chiusura di settimana e il segnale che verrà generato sarà probabilmente molto attendibile.

Vedremo cosa accadrà, e trarremo le dovute conseguenze.

