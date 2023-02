Da Nord a Sud ecco 4 incantevoli borghi sul mare da visitare anche in inverno: sono tra i più belli d’Italia!

Sbagliate se pensate che le località balneari possano essere visitate solamente in estate. Scopriamo insieme 4 tra i borghi più belli d’Italia che si affacciano sul mare.

Chi pensa che le località di mare siano belle e suggestive solamente in estate, sbaglia di grosso. Certo, in inverno non possiamo tuffarci e godere del sole cocente, ma anche nei mesi freddi, il mare, può regalare delle emozioni magiche e uniche.

Naturalmente siamo ben lontani dai rumori e dal caos estivo. Infatti, in inverno, queste località si trasformano e acquisiscono un fascino tutto particolare. Il mare d’inverno trasmette calma, tranquillità, silenzio e perché no, anche un pizzico di nostalgia.

L’Italia è un Paese ricco di borghi che si affacciano sul mare, che incantano e conquistano al primo sguardo tutti i visitatori. Da Nord a Sud e isole comprese, è un susseguirsi di paesi meravigliosi che diffondono emozioni.

Da Nord a Sud ecco 4 incantevoli borghi sul mare da non perdere assolutamente

Partiamo dalla Liguria e in particolare da un borgo vicino La Spezia. Un piccolo gioiello adagiato su uno sperone di roccia che regala forti emozioni. Parliamo di Vernazza, un paesino che si affaccia sulla costa ligure, da visitare assolutamente anche in inverno.

Un borgo dalle case color pastello, dalle viuzze caratteristiche e perfette per fare delle passeggiate.

Vernazza ci regala la meravigliosa chiesa di Santa Margherita di Antiochia costruita intorno al 1300 e che custodisce delle opere di gran pregio. Il castello dei Doria, poi, è una imponente fortezza medievale che si affaccia sul mare. Naturalmente dobbiamo anche ammirare il piccolo porticciolo.

Non andiamo via dal borgo senza aver assaggiato il tian Vernazza. Un piatto a base di acciughe, patate e pomodoro.

Lazio e Puglia

Spostiamoci nel Lazio meridionale e in provincia di Latina. Qui troviamo la suggestiva Sperlonga, un paesino di marinai di circa 3.000 abitanti.

Proprio come Vernazza, anche questo borgo è tra i più belli d’Italia. Arroccato su uno sperone di roccia, Sperlonga trasmette arte, cultura e storia. Un borgo bellissimo che possiamo visitare anche inverno. Meravigliose, in questa stagione, le sue spiagge vuote e silenziose.

Possiamo muoverci tra le sue case bianche, sia a piedi che in bicicletta.

In Puglia e precisamente in provincia di Lecce troviamo la meravigliosa Otranto. In estate questo paese viene preso d’assalto dai turisti di tutto il Mondo. In inverno, invece, Otranto è molto più tranquilla.

Una città storica, ricca di tradizioni e dall’aspetto elegante. Perdiamoci tra le viuzze del centro storico, ricche di negozietti e botteghe.

Spostiamoci in Calabria

L’ultimo borgo sul mare che vogliamo proporre è Tropea. Siamo in Calabria e precisamente in provincia di Vibo Valentia. Questa località di mare è bellissima da visitare in tutte le stagioni. Esplorare il centro storico, vuol dire andare alla ricerca di leggende, miti e storie fantastiche. Per non parlare, poi, della bellezza dei conventi e delle chiese.

Da Nord a Sud ecco 4 incantevoli borghi sul mare da scoprire anche in inverno. Bellissimi, suggestivi e incantevoli, non possiamo proprio farceli scappare.