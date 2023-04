Oltre a Mare Fuori sono queste le 2 serie televisive da non perdere su Netflix in questo fine settimana

Le piattaforme di streaming sono studiate per non lasciarci mai a corto di serie televisive e film da guardare. Ogni mese e ogni settimana vengono pubblicate delle novità che potrebbero rappresentare il gusto di una parte di pubblico.

Netflix è una delle piattaforme più utilizzate da chi ama serie televisive e film, magari anche tratte da libri. Sono poche le persone che non riescono a trovare proprio nulla da guardare in streaming. Oltre a questo, poi, anche Amazon Prime Video e Rai Premium svolgono un servizio perfetto per gli amanti delle serie TV. Con un palinsesto sempre aggiornato e intrigante Netflix ha davvero conquistato tutti. Ma quali sono le serie da non perdere questa settimana? Tra queste “The diplomat”, “La famiglia dei diamanti” e “Mare fuori”.

Oltre a Mare Fuori sono queste le 2 serie televisive da non farsi scappare

La prima serie televisiva di cui si vuole trattare è “The diplomat”. Suddivisa in otto puntate ha come protagonista una donna, diplomatica, che nel bel mezzo di una crisi deve anche riuscire a salvare il suo matrimonio. Una serie interessante che ci permetterà di gettare un occhio sull’attività diplomatica dal punto di vista femminile. Disponibile dal 20 aprile su Netflix.

La famiglia dei diamanti

La seconda serie consigliata per questo fine settimana piovoso, almeno nel Nord Italia, è “La famiglia dei diamanti”. Ambientato ad Anversa vede come protagonista la famiglia Wolfson che si occupa, appunto, di diamanti. Dopo il suicidio del fratello Noah torna nella sua città natale, Anversa, per cercare si salvare famiglia e business. Infatti, troviamo un impero economico che sta per crollare, proprio come la famiglia. Disponibile dal 21 aprile su Netflix.

Mare fuori

L’ultima serie di cui si tratterà è conosciutissima e molto amata da una buona fetta di pubblico. Si tratta di Mare Fuori, le prime due stagioni su Netflix e la terza su RaiPlay. La storia di un gruppo di ragazzi che scontano la pena in un carcere minorile seguiti da professionisti. Un ambiente difficile in cui i protagonisti cresceranno imparando a rapportarsi con gli altri. Un cast di attori molto giovani che hanno saputo conquistare il grande pubblico. Una serie da vedere per riflettere ed emozionarsi con le avventure dei protagonisti. Quindi, oltre a Mare Fuori sono queste le 2 serie televisive da non farsi scappare proprio su Netflix.