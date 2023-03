3 lavori richiestissimi oggi in Italia anche senza titoli di laurea e che pagano bene

Non bisogna scadere nella banalizzazione che il lavoro c’è, basta trovarlo. Alcuni lavori e mestieri non si inventano da un giorno all’altro. Ma di certo se abbiamo la volontà di metterci in discussione possiamo iniziare dei lavori per i quali staremo certo di poter trovare molte richieste.

Ha fatto scalpore di recente la recente notizia dei bagnini introvabili per l’imminente stagione estiva. Un vero paradosso, considerata l’importanza dell’economia balneare per il turismo del nostro Paese. E di risorse non ne mancherebbero. In realtà sono anche molto altri i settori nei quali proprio non si riescono a coprire le offerte. Insomma, ci sono ottime prospettive per poter svolgere un lavoro retribuito. Ecco i 3 lavori richiestissimi oggi in Italia anche senza titoli di studio elevati.

In base alle proprie inclinazioni

Lo segnalava già in passato DigitEconomy.24, il report del Sole 24 ore dedicato alla situazione attuale nel mondo del lavoro. In Italia mancano migliaia di operatori specializzati nella fibra nelle più varie mansioni. Si tratta ad esempio di migliaia di giuntisti e di posatori di fibra, gli operai specializzati nel montaggio della rete (ben il 35% delle posizioni aperte). Questi guadagnerebbero dai 1300 € ai 1600 € se con esperienza. Per apprendere si può partecipare ai corsi di formazione per i professionisti delle telecomunicazioni. A confermare questa mancanza ci pensa anche Distretto Italia che segnala come ci siano 5000 posizioni aperte solo nelle aziende maggiori: responsabili di cantiere, programmatori di software, giuntisti. Insomma, la tecnologia della fibra ha aperto un mondo. E noi potremmo accettare l’opportunità.

Il turismo, si sa, è un traino importante dell’economia. Ed il primo ed immediato punto di approdo dei turisti sono i bar ed i ristoranti. Ma le statistiche parlano chiaro: mancano decine di migliaia tra camerieri, cuochi e baristi. L’allarme lo lancia FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi). Mancherebbero circa 50.000 camerieri e 30.000 cuochi. Ma anche i banconieri da bar e da gelateria mancano con cifre che superano le 10.000 unità. Un metodo originale di intraprendere la carriera potrebbe essere quello di compiere un corso da bartender. Tra aperitivi e long drink, sono innumerevoli i bar che ricercano una figura capace di occuparsi della miscelazione.

Nella bella stagione, peraltro, questi lavoratori sono molto impiegati per cerimonie, compleanni e matrimoni. Non dobbiamo immaginare le scene da film con piroette e giochi di equilibrismo, ma come dei conoscitori attenti specializzati nella somministrazione delle bevande alcoliche.

3 lavori richiestissimi oggi in Italia anche senza titoli di studio

Infine con l’incremento della logistica durante gli ultimi anni e l’aumento delle vendite tramite spedizione, c’è sempre maggiore necessità di camionisti. In questi casi le aziende si dicono disposte a fornire anche stipendi molto interessanti. Gli stipendi variano da tratta nazionale ad internazionale, ma variano tra i 1.700 € ed i 2.700 € netti mensili. Un lavoro che richiede pazienza e sforzi certamente, ed il cui inizio è subordinato all’ottenimento di una esosa patente. Proprio in considerazione dell’assoluta carenza, però, molte aziende sono pronte a pagare le spese del corso per gli interessati. Inoltre, il Governo ha previsto un interessante incentivo collegato ad i bonus patente. Peraltro, gli standard di sicurezza e controlli sono giustamente diventati severissimi.

La serenità economica passa tramite un lavoro continuato e retribuito. Ma possiamo anche incrementarla sfruttando le detrazioni meno note, oppure adottando soluzioni alternative all’acquisto dell’auto come ad esempio noleggiare a lungo termine.