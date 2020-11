Non bisogna andare lontano per cercare cosa allunga la vita e gratifica il cuore. Tutto è a portata di mano e spetta solo a noi di fare il primo passo. I benefici sono straordinari se si pensa che bastano solo 2 cose che fanno bene al cuore e allungano la vita.

Cosa fa bene alla vita

Un paio di studi tenuti uno in America e l’altro in Germania, hanno dimostrato senza ombra di dubbio, che c’è un meccanismo dentro di noi, che se viene attivato, ha la capacità di allungarci la vita, o almeno a non ridurcela. Si tratta di qualcosa che viene scritto nel più profondo di noi nei primi mesi di vita.

Questa ricerca pubblicata sulla rivista Psycosomatic Medicine da parte di un gruppo di studiosi della California University, mostra che quando si fa qualcosa a favore dell’altro, senza scopi d’interesse secondario, la qualità della nostra psiche migliora. È come se si ricreasse quel legame che ci teneva uniti a nostra madre, per cui anche ansia e stress si stemperano, fino a dissolversi. Venire incontro alle necessità dell’altro accanto a noi, non fa solo bene al beneficiario, ma soprattutto al benefattore. Non è possibile non ricordare la famosa parabola di Gesù del buon samaritano, l’uomo che cura un suo potenziale nemico.

Una società più longeva

Un’altra ricerca tedesca pubblicata su PNAS di un gruppo di studio della Max Planck Institute di Rostock, mostra che ciò che vale a livello individuale, come abbiamo visto sopra, lo è ancor più a livello sociale. In modo particolare le società che si preoccupano degli starti sociali più deboli e promuovono lo scambio delle risorse fra differenti fasce di età, sono quelle che durano più a lungo.

Bastano solo 2 cose che fanno bene al cuore e allungano la vita. Un semplice gesto che migliora la vita

Uno studio dell’Università dell’Ovest di Timisoara in Romania, ha messo in evidenza la relazione che c’è fra l’esprimere gratitudine per qualche cosa e la riduzione di rischio di incorrere in uno stato di depressione. Ma non solo, esprimere con sincerità gratitudine, migliora il sonno e rafforza il sistema immunitario. Ci rende meno vulnerabili ai periodi critici della vita e migliora anche il modo con cui vediamo gli altri.

Buddha diceva: “La felicità non diminuisce mai con l’essere condivisa”. Aiutare chi ha bisogno a livello individuale, ma anche sociale, e saper ringraziare sono due atteggiamenti della vita che la migliorano e l’allungano.