Problemi di cuore per l’Ariete ma anche per i Gemelli e l’Acquario si prospettano tempi bui

Il lavoro e l’amore sono due nostre necessità. Ne abbiamo proprio bisogno per sentirci vivi, per sentirci parte di una comunità e soprattutto per dare un significato alla nostra vita. Quando queste due cose vanno bene ci sentiamo delle persone fortunate e felici, mentre quando queste cose vanno male sembra che tutto il Mondo ci crolli addosso.

L’oroscopo di questi giorni non è lusinghiero con alcune persone, specialmente per questi due fattori. Infatti, ci saranno dei problemi di cuore per l’Ariete ma anche per i Gemelli e l’Acquario non si prevede un futuro roseo.

Ariete

Anche se l’Ariete sta vivendo un momento molto positivo nell’ambito professionale, non può dirsi veramente soddisfatto. Infatti, le persone nate sotto questo segno scontano la doppia influenza di Plutone e Venere che le porta a essere molto scontrose con il partner. La passione sembra spegnersi e le incomprensioni cedono il passo a delle vere e proprie litigate. Non serve nemmeno cercare di placare il malessere con una cena al ristorante o con una gita fuori porta.

Ormai il periodo è segnato negativamente e tutto ciò che si può fare è ascoltare. Forse l’Ariete non è il miglior ascoltatore perché, da buon segno di fuoco, ama parlare più che ascoltare. Tuttavia, nelle situazioni delicate bisogna trovare la forza e il coraggio di mettere il proprio ego da parte ed ascoltare un po’ di più.

Chi invece non ha un partner si troverà ad affrontare delle situazioni in cui dovrà mettere in gioco tutto sé stesso per riuscire a conquistare il cuore altrui.

In questo periodo la Luna non sta aiutando i Gemelli a uscire dalla propria zona di comfort. Anzi, li spinge sempre di più a rintanarsi nella propria routine, nelle proprie abitudini e nei gesti che li fanno sentire più sicuri. Tutto questo, però, potrebbe portare le altre persone a fidarsi sempre meno dei nati sotto questo segno. Il periodo è certamente passeggero ma sarebbe un’ottima idea cercare di cambiare questa tendenza.

L’Acquario, invece, dovrà affrontare altre questioni. Se, grazie a Giove, in amore le cose sembrano andare abbastanza bene, è sul lavoro dove si troverà ad affrontare dei nuovi problemi. Record che non arrivano, faldoni che intasano la scrivania alle sei di sera e piccole incomprensioni con i capi sembrano prospettare dei tempi bui. Bisogna al più presto ricominciare a essere positivi e a programmare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Anche perché, l’Acquario sembra proprio essere un segno che attrae molti soldi.

