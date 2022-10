Come indossare le sneakers dopo i 50 anni per essere sempre comode e alla moda

Le sneakers sono calzature comode, versatili e giovanili perfette a qualsiasi età. Sono ormai tante le donne over 50 che le indossano quotidianamente per il tempo libero ma anche per recarsi al lavoro. Il periodo autunnale è perfetto per fare incetta di nuove calzature da sfoggiare durante le stagioni più fredde dell’anno. Semplici da abbinare sia se ad indossarle siano delle ragazzine che nel caso di donne più mature. Sarà sufficiente utilizzare qualche accorgimento e scegliere i modelli più adatti allo scopo. Perfette per essere indossate con una gonna lunga ma anche con pantaloni più o meno eleganti. Oggi si cercherà di capire come abbinare le sneakers in look comodi ma d’effetto e molto semplici da replicare.

Come indossare le sneakers dopo i 50 anni in modo giovanile

Le sneakers, dopo i 50 anni, potranno essere abbinate in modo semplice e versatile con una gonna lunga e una camicia. Si potrà, inoltre, arricchire il look con gioielli e con un blazer o un cappotto. Per un look casual, poi, ideale la combo tra sneakers e jeans a zampa o campana con una camicia oversize. Sulla camicia, poi, durante l’autunno potrà essere utilizzato un pulì oversize mentre in inverno ideale un cappottino corto. Per il lavoro, poi, le sneakers saranno perfette con dei pantaloni palazzo e una camicia bianca lasciata cadere over.

Pantaloni skinny e blazer sono perfetti per le occasioni più formali ma anche per una semplice passeggiata. Oltre ai gioielli, poi, questi look si sposeranno bene con un foulard portato attorno al collo o sulle spalle. Per le giornate soleggiate si potrebbe optare per un look total white con pantaloni palazzo, dolcevita bianco e blazer della medesima tonalità. In questo caso perfette sneakers semplici dello stesso colore. Chi si chiede come indossare le sneakers dopo i 50 anni, poi, potrà farlo anche con una semplice tuta in maglia e un cardigan lungo.

Cosa comprare

Tendenzialmente, quasi tutti i modelli di sneakers sono unisex e soprattutto perfette per qualsiasi età. Tuttavia, ci sono alcuni modelli più adatti di altri a signore sopra ai 50 anni. Tra le migliori troviamo le New Balance con leggera zeppa a 110 euro. Sempre con zeppa, poi, sono iconiche le Fila Disruptor o le Skechers a circa 60 euro. Per chi ha un budget più elevato, poi, si consigliano le Chloé Nama a 640 euro.

Lettura consigliata

Ecco 3 outfit comodi ma pazzeschi per abbinare queste scarpe da ginnastica iconiche che stanno spopolando ovunque