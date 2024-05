Da domani quale direzione prenderà Wall Street? Azioni su cui puntare secondo gli analisti

Analizzando le serie storiche dal 1898 ad oggi ci siamo resi conto che i gironi più importanti in una settiimana sono essenzialmente due: il mercoledì e il venerdì. Il primo conferma o meno la tendenza dei giorni precedenti, il secondo invece con la chiusura della seduta genera effetti sulla successiva settimana. Ecco perchè la giornata di contrattazione odierna è molto importante. Da domani quale direzione prenderà Wall Street? Sui grafici a parer nostro non è ancora chiara una nuova tendenza rialzista anche se gli oscillatori presentano delle divergenze rialziste. Da quanto appena scritto si arguisce che il quadro grafico è incerto e allo stato dei luoghi potrebbe accadere di tutto. Ecco perchè solo venerdì chiarirà forse la sitazuione e darà indicazioni affidabili fino alla fime4 del emse.

Puntare su Vestis Corp.?

Jefferies, in un recente messaggio ai clienti, ha analizzato il calo significativo del valore azionario di Vestis Corp. (VSTS) dopo la riduzione delle previsioni di ricavi e utili per il secondo trimestre fiscale. Nonostante il calo eccessivo, gli analisti ritengono che l’opportunità di acquisto del titolo sia interessante, in quanto le aspettative degli investitori sembrano reagire in modo troppo negativo. La revisione delle previsioni di Vestis è stata guidata da riduzioni dei prezzi e da una crescita più lenta del previsto nel volume delle vendite. Gli analisti ritengono che la delusione degli investitori sia stata eccessiva, pur mantenendo una visione positiva sulle prospettive a lungo termine di Vestis grazie al suo piano strategico di miglioramento e alla valutazione attraente del titolo. Sebbene le aspettative per il 2024 siano state ridimensionate, si prevede che gli sforzi costanti per aumentare le vendite e ridurre i costi migliorino l’efficienza e contribuiscano alla crescita dei ricavi nel futuro prossimo.

Ecco come la società viene valutata dal consenso degli analisti:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 8

Ultimo prezzo di chiusura 9,41 USD

Prezzo obiettivo medio 15,5 USD

Differenza / Target Medio +64,72%

Studio del grafico

Da inizio anno le azioni hanno segnato il minimo a 8,92 e il massimo a 22,32. Al momento sono probabili ulteriori ritracciamenti di breve termine. Nel brevissimo la discesa perderebbe forza con ritorni sopra 18,99 dollari.

Da domani quale direzione prenderà Wall Street? I livelli dei prezzi da monitorare da ora in poi

La giornata di contrattazione del 7 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.884,26

Nasdaq C.

16.335,46

S&P500

5.187,71.

La tendenza di breve termine continua a rimanere ribassista. Nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

Lettura consigliata

Azioni preferite da Warren Buffett