Nuovi concorsi pubblici per laureati per lavorare a tempo pieno all’ARPA Puglia e all’ARPA Lazio

Sul numero 92 della Gazzetta Ufficiale del 22 novembre sono apparsi gli estratti dei bandi di concorso riguardanti le agenzie ARPA di 2 Regioni. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Puglia e Lazio sono infatti alla ricerca di personale da assumere a tempo pieno.

Sintetizziamo ora quali e quanti sono i profili interessati dai nuovi concorsi pubblici per laureati per lavorare a tempo pieno.

I 4 posti di collaboratore tecnico professionale presso ARPA Lazio

Il concorso pubblico, per titoli e colloquio, dell’Agenzia laziale riguarda 4 posti di collaboratore tecnico professionale di categoria D. Le assunzioni sono a tempo pieno e determinato di 24 mesi.

Ai candidati è richiesto il pieno possesso dei requisiti generali per l’ammissione all’impiego pubblico. Quelli specifici attengono principalmente, ma non solo, al titolo di studio. Si richiede laurea triennale in Scienze e tecnologie per l’ambiente (classe 27), Scienze della terra (classe 16), poi le classi L-32 ed L-34. Oppure il diploma di laurea in Scienze ambientali, Scienze geologiche, Scienze naturali. Parimenti possono accedere chi ha laurea specialistica nelle classi 82/S, 86/S, 85/S, 68/S equiparate al DL di cui sopra. Infine spazio anche a chi la laurea magistrale nelle classi LM-75, LM-74, LM-79, LM-60, sempre equiparate al DL sopra indicato.

Inoltre si richiede l’iscrizione all’Albo ove esistente, un’età inferiore a quella di messa a riposo d’ufficio e la patente di guida autoveicoli.

Le istanze di ammissione alle selezioni vanno inviate online accedendo alla pagina dell’ARPA Lazio dedicata ai concorsi entro il prossimo 22 dicembre

Nuovi concorsi pubblici per laureati per lavorare a tempo pieno nel Lazio o in Puglia

Sono 6, invece, i concorsi indetti da ARPA Puglia, tesi alla copertura dei seguenti profili:

1 collaboratore tecnico professionale (matematica ovvero statistica o statistica applicata) per la sede di Taranto;

2 ingegneri della sicurezza anch’essi per la sede di Taranto;

2 addetti alle relazioni al pubblico, alla comunicazione e all’informazione per le sedi di Taranto e Bari;

1 ingegnere elettrico per gli uffici ARPA di Taranto;

2 architetti da assegnare alla sede di Taranto dell’Agenzia;

1 collaboratore tecnico professionale, Biotecnologo o scienze e tecnologie alimentari.

Tutti i posti messi a concorso sono di categoria D e prevedono l’assunzione a tempo pieno e indeterminato. Inoltre sono previste delle riserve e dei titoli di preferenza così come illustrato ai testi ufficiali.

Quando scadono le domande di questi concorsi

I requisiti di ammissione alle selezioni prevedono nei candidati il possesso di requisiti generici e specifici. Quest’ultimi attengono al titolo di studio (laurea) adeguato al profilo per cui ci si candida e l’eventuale iscrizione all’Albo di pertinenza.

Per tutti i profili, inoltre, i termini di candidatura sono fissati per il 22 dicembre. Le istanze andranno inviate online attraverso il sito istituzionale, anche seguendo le indicazioni di cui ai rispettivi bandi.

Quanto alle selezioni, i 6 bandi prevedono una selezione dei candidati per titoli ed esami.

In chiusura, considerata la molteplicità dei dettagli collegati ai singoli bandi e profili invitiamo il Lettore alla consultazione integrale del bando di proprio interesse.