Dal 2009 c’è un enigma che gira a Piazza Affari ed è legato all’andamento del titolo IMMSI a partire dal 2009 a oggi. Nonostante le sue controllate, infatti, abbiano corso tantissimo il titolo è ancora fermo al palo. Anzi è indietreggiato. Quando si dissolveranno le incertezze che attanagliano questo titolo?

I risultati dei primi 9 mesi del 2022

I dati al 30 settembre 2022 di IMMSI sono stati a dir poco eccezionali. La società, infatti, ha registrato un utile netto pari a 53,6 milioni di euro in crescita del 63,8% rispetto ai 32,7 milioni di euro nello stesso periodo del 2021. I ricavi consolidati sono saliti del 22,8% a 657,9 milioni di euro.

Come era lecito attendersi, un grosso contributo è arrivato dal gruppo Piaggio che ha registrato i migliori dati di sempre.

Non si riesce, quindi, a capire come mai assumendo come riferimento la chiusura del 2008 le quotazioni di Piaggio siano salite di oltre il 250%, mentre quelle di Piaggio siano scese di circa il 30%.

C’è qualche cosa che chiaramente non torna, ma quali siano le origini di questo andamento non sono ovviamente note.

Quando si dissolveranno le incertezze che attanagliano questo titolo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo IMMSI (MIL:IMS) ha chiuso la seduta del 8 dicembre a 0,417 euro, in rialzo del 2,21% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo, dal 2008 a oggi il titolo Immsi ha perso circa il 30%, di Piaggio abbiamo già detto, il Ftse Mib ha guadagnato circa il 30%. Inoltre il titolo si è mosso in questi 14 anni all’interno di un ampio trading range che, andando a considerare la chiusura annuale più alta e quella più bassa, è individuato dai livelli 0,3697 euro – 0,734 euro.

A questo punto se si guarda allo scenario di più ampio respiro possiamo dire che solo una chiusura annuale esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Se, poi, si guarda al breve periodo la situazione è molto incerta. Come si vede dal grafico, infatti, le medie sono appiattite e non posso dare alcuna indicazione affidabile. Almeno fino a quando non prenderanno una direzione precisa.