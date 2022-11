Una delizia dorata e croccante il gustoso contorno di zucca al forno senza funghi, patate o piselli

La zucca è uno dei tanti prodotti tipici di questo periodo. Appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, ha poche calorie ed è un ortaggio molto versatile. Ci si possono infatti cucinare tantissime ricette perfette in questo periodo dell’anno, anche light o vegan, sia dolci che salate. Oltre che come delicato contorno, poi, la si può anche cucinare per arricchire primi piatti. Basti solo nominare il risotto con la zucca. È poi indispensabile per preparare il ripieno dei famosi tortelli cremaschi e mantovani. Ma oltre alle ricette classiche, con un po’ di fantasia in cucina, possiamo utilizzare la zucca per realizzare tanti altri piatti gustosi.

Esistono numerose ricette per fare le polpette di zucca da cuocere al forno o in padella

Per la sua consistenza pastosa, la zucca viene spesso impiegata per la realizzazione di polpette. Come sempre, per arricchire l’impasto, ci si può davvero sbizzarrire. C’è ad esempio chi amalgama la polpa di zucca con della ricotta o delle patate lessate per dare più consistenza al composto. Altri, invece, che magari seguono un regime dietetico vegano, evitano l’uso delle uova ed aggiungono alcuni legumi come ceci e lenticchie. Molti ancora, poi, usano la zucca come contorno, cuocendola in padella insieme ad altri ingredienti, come funghi, peperoni, piselli, zucchine e patate. Nelle prossime righe andremo a spiegare un modo un po’ insolito per proporre la zucca come contorno.

Una delizia dorata e croccante il gustoso contorno di zucca: ecco la ricetta

Partiamo dall’elenco degli ingredienti necessari.

500 g di zucca già pulita;

2 uova;

100 g di farina;

5 fogli di salvia;

qualche rametto di timo;

100 g di amaretti sbriciolati;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Preparazione delle cotolette di zucca non fritte e senza pangrattato

Per prima cosa, bisogna tagliare la zucca a fettine. Condirle poi con un filo d’olio, salvia, timo e un po’ di sale. Sistemarle quindi su una teglia rivestita con carta da forno e far cuocere in forno impostando la temperatura a 140°C.

Trascorsi 35 minuti circa, sfornare e attendere che le nostre fette di zucca si raffreddino. Nel frattempo, sbattere le uova in una ciotola e mettere su un piatto piano la farina mescolata agli amaretti tritati molto fini. A questo punto, passare le fettine di zucca nella farina e poi nell’uovo sbattuto. Quindi fare un ulteriore passaggio nella farina.

Infornare nuovamente le fettine di zucca impanate dopo averle cosparse, in superficie, con dell’olio. Cuocere 20 minuti a 150°C e gli ultimi 10 minuti alzando la temperatura a 180°C. Ed ecco qui: davvero una delizia dorata e croccante il gustoso contorno di zucca.

Cosa abbinare se si è a dieta?

La zucca è un ortaggio che ha pochissime calorie. La possono quindi mangiare in tutta tranquillità anche coloro che stanno seguendo un regime alimentare ipocalorico. Servite ben calde, queste “frittelle” di zucca accompagnano bene carni bianche, come petto di pollo e tacchino, pesce magro e formaggi di capra.