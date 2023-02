Le vacanze di Pasqua sono dietro l’angolo: questi 2 borghi economici nel nord Italia sono perfetti per una pausa di relax

Non vedi l’ora di staccare dal lavoro e rilassarti, magari fare un viaggio, ma hai sempre i soldi contati? Se visiterai questi 3 paesini vivrai una vacanza unica a prezzi concorrenziali.

È appena passato carnevale, ma molti di noi sono già proiettati verso Pasqua. Quest’anno la si festeggerà il 9 aprile, e molti già non vedono l’ora di poter trascorrere qualche giorno in famiglia coi propri cari.

Davanti abbiamo 2 scelte: la prima è la più semplice, ed è quella di vivere questi giorni a casa con i familiari, al caldo delle nostre mura di casa. La seconda opzione, che poi è anche quella più stimolante, è quella di prendere il primo treno e partire per una bellissima vacanza fuoriporta.

Nel nostro Paese, infatti, esistono tantissimi borghi citati tra “I più belli d’Italia”, che non dovremmo assolutamente perderci. Nello specifico, oggi approfondiremo la conoscenza di 2 borghi davvero eccezionali, situati nel nord Italia, in cui potremo trascorrere qualche giorno di relax lontani dalla calca e dal caos cittadino. In questi luoghi la natura è l’assoluta protagonista, e le emozioni che proveremo trascorrendo qualche giorno qui sono veramente uniche.

E se tutto ciò non bastasse, si tratta di borghi che vantano prezzi davvero economici. Non essendo troppo conosciuti e colpiti dal turismo di massa, infatti, questi posti magnifici riescono a mantenere un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco dove dovremmo andare per le prossime vacanze pasquali.

Le vacanze di Pasqua sono dietro l’angolo: ecco due paesi in Lombardia e Piemonte immersi nel verde dove villeggiare a poco prezzo

Uno dei luoghi che dovremmo assolutamente vedere durante queste vacanze è quello di Garbagna. Ci troviamo precisamente in Piemonte, terra che offre tantissime destinazione low cost tutte da scoprire.

In questa regione si trova anche Garbagna, uno dei borghi più belli d’Italia. Si trova nel centro della Val Grue, ha origini medievali, e qui è molto evidente anche l’influenza ligure.

Il centro di questo piccolo gioiello piemontese è Piazza Doria, da vedere assolutamente insieme all’Oratorio di San Rocco, costruito dopo l’epidemia di peste.

Cuore nevralgico del paese è la Contrada, caratterizzata da un grande numero di botteghe e attività artigianali. Durante una gita in questo luogo, non dovremmo assolutamente perderci neanche il bellissimo Santuario della Madonna del Lago, ma anche i resti del maestoso Castello di Garbagna.

Per dormire qui troveremo sistemazioni comode e immerse nel verde, anche a 50 euro a coppia a notte.

Uno dei borghi più belli della Lombardia

Continuiamo il nostro percorso tra i borghi più caratteristici d’Italia spostandoci in Lombardia, precisamente a Bienno. Nasce in provincia di Brescia, a circa un’ora di macchina da un bellissimo e divertente parco avventura locale. Bienno è un punto d’interesse per diversi turisti, curiosi di perdersi tra le stradine e gli edifici storici di questo luogo magico.

Farsi un giro in questo borgo equivale a fare un salto indietro nel tempo, ma non è tutto. Qui potremo vedere anche diversi palazzi storici, come il Simoni Fè, ma anche il Palazzo rinascimentale Francesconi Rebajoli.

Anche le chiese sono un’attrattiva molto importante del luogo, a partire dalla Chiesa Parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita. Potremo alloggiare anche a Bienno per soli 30 euro a testa. Le vacanze di Pasqua sono dietro l’angolo: iniziamo subito ad organizzare il nostro prossimo viaggetto per ricaricare le batterie.