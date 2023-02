3 dei borghi più belli d’Italia da visitare in Piemonte per gustare vini eccellenti e cibi tipici

Tra filari di vigne e montagne in Piemonte sorgono tanti borghi medievali. Molti sono tra i più belli d’Italia e hanno caratteristiche uniche. Scopriamone alcuni insieme alla loro cucina tipica.

Il Piemonte evoca paesaggi collinari, montagne dove sciare o fare escursioni, città piccole o grandi da visitare. Soprattutto Torino offre allo sguardo del turista le vestigia del regno sabaudo attraverso piazze e palazzi. Non mancano eventi di particolare interesse, come la Fiera del libro. Inoltre, lo scorso anno ha ospitato l’Eurovision song contest.

In Piemonte si trovano anche tanti piccoli centri abitati da scoprire.

3 dei borghi più belli d’Italia da visitare in Piemonte nel weekend

Nella provincia di Cuneo troviamo Guarene. In questo borgo di origine medievale potremo passeggiare lungo il Paramuro. Questo è una specie di corridoio sito tra le case e le mura del paese. Da qui si potrebbe ammirare il paesaggio delle Langhe. Un altro punto panoramico è il Poggiolo. La vista spazia per i dintorni e in lontananza si potrebbero riconoscere le Alpi.

Tra le chiese la più antica è quella di San Michele. Risalenti invece al Settecento sono il Palazzo Re Rebaudengo e il Castello. Entrambi gli edifici ospitano delle preziose opere d’arte.

Il territorio produce soprattutto la pera Madernassa e le nocciole. I vitigni locali sarebbero tra gli altri il Barbera, il Dolcetto e il Nebbiolo. Nella tradizione culinaria di Guarene è presente la bagna cauda. Scopriamo ora altri caratteristici borghi piemontesi.

Un altro borgo vicino Cuneo

Sempre nel cuneese il bellissimo paesaggio vitivinicolo di Monforte d’Alba è addirittura Patrimonio UNESCO. Il borgo medievale in collina si caratterizza per le vie antiche a forma di ventaglio. Potremmo visitare l’Oratorio di Santa Elisabetta e quello di Sant’Agostino e San Bonifacio, edifici di stile barocco.

Monforte è famoso soprattutto per l’Auditorium Horszowski, un anfiteatro naturale dall’ottima acustica, sede di eventi musicali.

Sono da vedere anche le meridiane. Una si trova in via Vallada e un’altra in via Del Carretto.

A Monforte d’Alba degusteremo Barolo e mangeremo ad esempio bagna cauda, piatti con il tartufo, tajarin e gnocchi. In primavera e in estate si potrebbero fare delle escursioni nella natura dei dintorni.

Una vacanza in alta quota

C’è un’altra meta che attrae gli appassionati di trekking, ma anche chi desidera rilassarsi e mangiare bene. A un’altitudine maggiore rispetto agli altri borghi fin qui descritti si trova Usseaux, in provincia di Torino. A ben 1.416 metri s.l.m. questo borgo si divide in effetti in 5 piccoli villaggi: Usseaux, Balboutet, Pourrieres, Fraisse e Laux. Ad Usseaux troveremo i murales ad accoglierci, ma anche il lavatoio, il forno, le fontane e un mulino. Balboutet e Pourrieres si distinguono per le meridiane, mentre Fraisse per delle sculture in legno. Il villaggio di Laux, infine, si caratterizza per un laghetto.

Tra le specialità locali spiccano il miele, i formaggi e anche gnocchi e cialde. Durante l’anno si svolgono manifestazioni sportive ed enogastronomiche. Abbiamo quindi conosciuto 3 dei borghi più belli d’Italia da visitare in Piemonte magari in un prossimo fine settimana primaverile.