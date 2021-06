Prima di scegliere un taglio corto di capelli è sempre meglio ricordarsi queste utili informazioni da non sottovalutare

La nuova moda per i capelli estivi è un bel taglio corto, ma prima di sceglierlo è sempre meglio ricordarsi queste utili informazioni da non sottovalutare. Ebbene sì, prima di fare qualsiasi gesto avventato è meglio documentarsi. Certo, i capelli ricrescono, ma è meglio riflettere bene sulle azioni per evitare di pentirsene subito dopo.

Ma quali sono le cose fondamentali da sapere prima di fare un bel taglio corto di capelli? Adesso le vediamo subito. La prima cosa su cui bisogna soffermarsi è la forma del viso. Ognuno nasce con una forma unica e particolare. Ci sono però alcuni tagli che stanno meglio ad alcune tipologie di viso rispetto che ad altre. Infatti, si dice che il capello corto stia bene su quelle persone che hanno il viso tondo e ovale.

Ebbene sì, non è solo una questione di forma del viso, anche se le regole sono fatte per essere infrante, quindi il capello corto può farlo chiunque, è anche una questione di comodità. Con i capelli corti bisogna ricordarsi che se si va in palestra la coda sarà difficile farla, non si potranno più fare le trecce oppure i boccoli con la piastra.

Però spesso si pensa che il capello corto sia più comodo e gestibile rispetto a quello lungo. In realtà il capello corto ha bisogno di molte cure e attenzioni, è un po’ come una frangetta. Inoltre bisogna ricordarsi che con il capello corto le acconciature che si possono fare sono limitate. Quindi, se in vista si hanno cerimonie come battesimi o matrimoni, consigliamo di aspettare a fare il taglio corto. In questo modo fare l’acconciatura sarà molto più divertente.

