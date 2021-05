Quando si affronta l’argomento capelli è un po’ come aprire il vaso di Pandora. Ognuno ha il suo problema e ognuno ha un diverso tipo di capello. I problemi sicuramente più comuni sono la forfora, le doppie punte, i capelli grassi e anche i capelli che emanano un cattivo odore. E cosa si può fare in questo caso?

Il problema è riconducibile al cuoio capelluto e non tanto al capello in sé. Infatti è il cuoio capelluto che emana un cattivo odore. Lavare i capelli è sicuramente una delle soluzioni migliori, però spesso si tendono a fare troppi lavaggi e questo fa male al capello. Infatti non bisogna lavare i capelli tutti i giorni. Per fortuna con questi rimedi super naturali diremo addio ai capelli che puzzano nonostante i mille lavaggi.

Il bicarbonato

Un amico del cuoio capelluto che risolve il problema del cattivo odore è sicuramente il bicarbonato. L’operazione da fare è molto semplice: infatti basta inserire un po’ di questa polvere in abbondante acqua, mescolare e poi usare sulla testa. Come se fosse del normale shampoo. Il bicarbonato ha il potere di assorbire i cattivi odori.

L’aceto di mele

Un altro rimedio è quello di usare l’aceto di mele. Se si hanno i capelli molto grassi, questi potrebbe essere la causa del cuoio capelluto sempre maleodorante, ma usando l’aceto di mele non si avranno più problemi. Anche questo basta diluirlo con dell’acqua, passarlo poi sui capelli e attendere 10 minuti. Poi lavare normalmente.

Il tea tree olio

Anche questo particolare olio ha lo stesso compito dei prodotti precedenti. Infatti, se diluito con abbondante acqua, regalerà un magnifico odore. Anche qui è necessario prendere una ciotola, aggiungere delle gocce di olio, aggiungere molta acqua e massaggiare poi la cute. Dopo 20 minuti sciacquare via e procedere con il lavaggio normale. E finalmente con questi rimedi super naturali diremo addio ai capelli che puzzano nonostante i mille lavaggi.

