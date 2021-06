Ecco come risparmiare un sacco di soldi sulla bolletta dell’acqua ed evitare inutili sprechi in casa.

L’acqua è un bene prezioso di cui, molto spesso, non abbiamo una piena consapevolezza. Nelle nostre case, in Italia, infatti, abbiamo la fortuna di sollevare una manopola e veder scorrere litri e litri di acqua. Ma esistono molti altri Paesi del Mondo che riversano in condizioni molto diverse, con risorse idriche minime o quasi inesistenti. Per questo è fondamentale usare con coscienza questo prezioso oro blu così da non sprecarlo, educando al contempo anche i bambini. A ringraziare di questa gestione sostenibile dell’acqua all’interno delle mura domestiche non sarà solo l’ambiente, ma anche le nostre tasche, con un notevole taglio sui costi in bolletta dell’acqua.

Se in questo articolo abbiamo svelato 6 semplici regole su come ridurre i costi dell’energia elettrica, oggi spiegheremo come risparmiare un sacco di soldi sulla bolletta dell’acqua ed evitare inutili sprechi in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Vediamoli nel dettaglio.

Montare i rompigetto ai rubinetti

I rompigetto sono dei piccoli dispositivi che, attraverso un sistema di ventilazione, riducono la quantità d’acqua in uscita dal rubinetto senza comprometterne la resa. Il consiglio quindi è, qualora i rubinetti di casa ne fossero sprovvisti, di montarli. Le vostre tasche ringrazieranno.

Privilegiare i lavaggi con gli elettrodomestici

In molti ritengono che usare la lavastoviglie faccia consumare più acqua. Falso! Lavastoviglie e lavatrici – purché a pieno carico e dotate di eco-programmi – fanno risparmiare un sacco di acqua rispetto ai lavaggi a mano. Qualora in casa non ci fosse una lavastoviglie, il consiglio è di immergere i piatti nel lavello riempito e tappato, usando l’acqua corrente solo per sciacquarli.

La cura del giardino

Molto spesso in casa ci si ritrova a sprecare inutilmente grandi quantità di acqua che potrebbero essere impiegate, ad esempio, nella cura del giardino o per innaffiare le piante del nostro balcone. Un esempio: l’acqua usata per sciacquare le verdure potrebbe essere raccolta e riciclata per irrigare l’orto o il giardino. O, perché no, usarla come acqua di scarico del water. Infine, ricordare di innaffiare sempre di sera, perché sotto il sole cocente una parte dell’acqua evaporerà.

Ecco come risparmiare un sacco di soldi sulla bolletta dell’acqua ed evitare inutili sprechi in casa.