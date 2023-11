Prima di comprare casa o investire in un immobile ecco tutto quello che dovremmo fare per andare sul sicuro

Il sogno di tanti italiani è quello di possedere una casa di proprietà, anche se i prezzi sono aumentati in maniera considerevole. Investimenti importanti che, però, vanno fatti in maniera oculata. Non basta comprare casa. Occorre farlo nel posto giusto e alle condizioni migliori, per poterci, magari, guadagnare. Ecco come fare.

Comprare casa è sempre stato il sogno per tanti italiani. Come quello del posto fisso, anche avere una abitazione di proprietà rappresenta una sorta di realizzazione. Invece di pagare l’affitto tutti i mesi, senza essere proprietari, meglio avere una rata del mutuo di qualcosa che sarà nostro.

Oltretutto, investire in un immobile potrebbe anche essere redditizio. Darlo in affitto, spesso, permette di pagare il relativo mutuo senza colpo ferire. E, indovinare la zona giusta permette, nel tempo, di veder crescere il proprio valore investivo.

Prima di comprare casa o investire in un immobile ci sono degli aspetti che vanno assolutamente considerati

Prima di acquistare, infatti, dovremmo capire dove andremo a vivere. Che prospettive di crescita ci sono in quella zona. Quali opere sono state messe in cantiere. Quali infrastrutture sono presenti e quelle che saranno realizzate. Sapere che in una determinata zona, ad esempio, sarà costruito uno stadio, potrebbe far cambiare la valutazione economica. Così come la mancanza di determinati servizi, come un semplice supermercato.

Mai, poi, comprare senza aver fatto una attenta valutazione dei prezzi degli immobili, nella zona. Non farsi tentare dalla semplice occasione, anche se il mercato ne propone tante interessanti. Quanto costano, di media, le case nuove nella zona? Quanto si sono svalutate o rivalutate, quelle esistenti, negli ultimi cinque anni? Quanto si può, ragionevolmente, chiedere di affitto e che domanda esiste, in tal senso? Insomma, questioni non di poco conto.

Ecco anche cosa dobbiamo esaminare prima di investire molti euro in un immobile

Prima di comprare casa o investire in un immobile, non bisogna solo valutare quanto ci verrà a costare la casa. Importante è anche a quali tasse andremo incontro e quanto dovremo pagare di spese. Fare un mutuo variabile, poi, ci espone alle fluttuazioni del mercato e all’inflazione.

Tipo di proprietà: La scelta del tipo di proprietà può influenzare il rendimento dell’investimento. Ad esempio, gli appartamenti in affitto possono generare reddito mensile costante, mentre l’acquisto di case unifamiliari potrebbe portare a un apprezzamento del valore a lungo termine. Per tutto questo, conviene sempre rivolgersi a degli specialisti che possano considerare tutte queste variabili, per farci scegliere nel modo giusto.