Come trasformare 10.000 euro in oltre 20.300 euro con un innovativo conto deposito che batte anche i Buoni postali

Come trasformare 10.000 euro in oltre 20.300 euro-Foto da pixabay.com

Vuoi sapere come trasformare 10.000 euro in quasi 20.000 euro in modo sicuro e garantito? Un nuovo conto deposito promette di raddoppiare il capitale investito in 20 anni.

Stai cercando un modo sicuro e conveniente di investire i tuoi risparmi a lunghissimo termine? Il conto deposito 240 di Smart Bank potrebbe essere la soluzione. Si tratta di un nuovo prodotto che ti offre la possibilità di investire i soldi fino a 20 anni, con un tasso di interesse fisso. Ecco come funziona il conto deposito 240 di Smart Bank, i vantaggi rispetto al Buono postale ordinario che dura 20 anni e quanto puoi guadagnare.

Come funziona il conto deposito 240 di Smart Bank

Il conto deposito 240 di Smart Bank è un conto online che ti permette di investire i tuoi soldi per un periodo lunghissimo, 240 mesi, ovvero 20 anni. Una soluzione che può essere ideale per chi vuole accumulare il maggiore capitale possibile per un obiettivo lontano nel tempo. Per esempio l’integrazione della pensione oppure l’acquisto della casa per il figlio, o un capitale su cui contare per aiutarlo negli studi.

Il tasso di interesse riconosciuto è fisso per tutta la durata dell’investimento e al momento della stesura dell’articolo era del 7% lordo, pari al 5,18% netto. Il capitale è garantito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro per ciascun titolare. Il conto deposito 240 di Smart Bank non prevede spese di apertura, gestione o chiusura, né commissioni. Gli interessi vengono pagati alla scadenza dell’investimento.

Confronto tra conto deposito 240 di Smart Bank e buono ordinario postale

Per capire meglio i vantaggi del conto deposito 240 di Smart Bank, possiamo confrontarlo con un altro prodotto molto diffuso tra gli investitori. Il Buono ordinario di Poste ha una durata totale esattamente di 20 anni, ma le differenze con conto deposito di Smart Bank sono numerose. Il tasso di interesse del Buono ordinario è crescente nel tempo. Il rendimento annuale passa dallo 0,5% del primo anno al 3,5% dell’ultimo anno, il ventesimo.

Il disinvestimento anticipato prevede il pagamento degli interessi accumulati fino a quel momento. Possibilità che invece nel conto deposito di Smart Bank non è prevista. Inoltre il capitale e gli interessi sono garantiti dallo Stato italiano per cifre anche superiori ai 100.000 euro. Inoltre il Buono ordinario postale prevede una tassa del 12,5% sugli interessi maturati, contro il 26% del conto deposito

Come trasformare 10.000 euro in oltre 20.300 euro col conto deposito

A questo punto al risparmiatore sorge la domanda spontanea, quale dei due prodotti rende di più? Per avere un’idea più concreta dei rendimenti dei due prodotti, possiamo fare un esempio con un investimento di 10.000 euro per 20 anni. Il sito della banca indica che a fronte di un investimento di 10.000 euro alla scadenza gli interessi pagati saranno 10.360 euro oltre al capitale. Quindi il conto di Smart Bank di fatto raddoppia il capitale.

E quanto rende il Buono ordinario postale? Anche in questo caso facciamo una simulazione sul sito delle Poste e scopriamo quanto guadagneremo nel 2043 se investissimo oggi 10.000 euro. Al termine dei 20 anni, Poste ci pagherà 8.654 euro di interessi, quindi il nostro capitale sarà diventato di 18.654 euro.

Attenzione a non scegliere solo in base al rendimento

Con il conto deposito 240 di Smart Bank abbiamo scoperto come trasformare 10.000 euro in oltre 20.300 euro. Ma guardare solo al rendimento sarebbe riduttivo. Infatti i conti di deposito sono garantiti dal FIDT fino a 100.000 euro. Un periodo di 20 anni è lungo e tutto potrebbe succedere. Chi preferisce le scadenze più brevi Smart Bank offre conti deposito anche solo di pochi mesi di durata.