L’autunno non è di certo sinonimo di ferie e vacanze. Tuttavia, è comunque una stagione che offre numerose occasioni per trascorrere piacevoli weekend fuori porta. Moltissime persone sono affascinate dai caldi colori del foliage. Per indimenticabili esperienze in tal senso, ecco cinque incantevoli borghi per immergersi nelle calde atmosfere autunnali.

I più freddolosi, alla ricerca di coccole e calore, troveranno il loro paradiso in questa meta con terme da sogno a due passi dall’Italia. Mentre gli sportivi amanti della neve, potrebbero già inforcare gli sci in queste località dove si scia a novembre.

Non sono però da escludere anche i viaggi all’estero. Per trascorrere un piacevole weekend alla scoperta di un luogo nuovo, non è necessario andare dall’altra parte del Mondo. Ci sono infatti tante cittadine (non solo le capitali) che riservano incredibili sorprese e si possono tranquillamente visitare in un paio di giorni. o poco più. Senza dimenticare il fatto che, molto spesso, le compagnie aeree low cost propongono offerte davvero economicissime.

Nel presente articolo vedremo infatti località dal costo della vita ridotto rispetto al nostro, dove sarà quindi abbastanza semplice trovare strutture ricettive e ristoranti di buona qualità ma a prezzi contenuti.

Da non perdere assolutamente queste fantastiche località perfette per un economico weekend al caldo a novembre

Saragozza

Capoluogo dell’Aragona, nel nord-est della Spagna, è una città molto piacevole da esplorare per la calorosa accoglienza dei suoi abitanti e l’atmosfera vivace. Affacciata sul fiume Ebro, sorge la mastodontica e grandiosa Basilica barocca di Nuestra Señora del Pilar. Celebre luogo di pellegrinaggio, a livello architettonico, questa chiesa è un tripudio barocco. Molto belle le sue cupole ricoperte da maioliche colorate.

A Saragozza ci sono inoltre numerosi monumenti in stile mudéjar, che unisce elementi architettonici gotici ed islamici. Tra i vari, ricordiamo l’Aljafería, palazzo moresco risalente all’XI secolo, e la Cattedrale del Salvatore.

Per immergersi nella cultura locale e vivere la quotidianità locale, non c’è niente di meglio che un giro al Mercado Central. Un mercato coperto sviluppato su due piani all’interno di un bellissimo edificio neoclassico, dichiarato Monumento storico nazionale. Questo è il posto perfetto anche per fare uno spuntino assaporando sapori autentici!

Ed ecco un’altra fantastica località

Palma di Maiorca

La più grande delle isole Baleari ha molto altro da offrire oltre a mare, sole e spiagge. Per questo, è una delle mete perfette da visitare anche in autunno.

L’imponente Cattedrale di Santa Maria è quasi il simbolo dell’isola stessa. Denominata dagli abitanti “Seu”, ovvero “Cattedrale”, e in stile gotico mediterraneo, può ospitare migliaia di persone. Le tre navate sono altissime (quella centrale raggiunge i 44 metri). Per dare l’idea, basti pensare che la cupola è inferiore in altezza solo al Duomo di Milano!

Il capoluogo delle Baleari è molto delizioso anche da girare. Venne edificato durante l’epoca di dominazione araba e pertanto presenta la tipica struttura della Kasbah e vi sono ancora i Bagni arabi.

Infine, a soli 3 km da Palma di Maiorca, sorge il possente castello Bellver. In stile gotico, si nota già da lontano perché posto su un colle alto 112 metri. La caratteristica più curiosa di questo forte è la sua forma circolare; si tratta di uno dei pochi in Europa che presenta tale peculiarità.

Com’è quindi facile intuire, da non perdere assolutamente queste fantastiche località perfette per un economico weekend al caldo a novembre!