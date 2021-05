I pantaloni si possono indossare in due modi: con la piega centrale o con la piega laterale. Quest’ultima è quella più semplice da ottenere, mentre la prima richiede alcuni passaggi essenziali. E per avere i pantaloni con la piega centrale ancor prima di stirarli bisogna mettere in atto questo trucco.

La piega centrale è per tutti

La piega centrale si può trovare sia sui pantaloni per uomo sia su quelli da donna, soprattutto su quelli eleganti. Ma molti la portano anche su jeans o pantaloni casual. Ma come ottenere una perfetta piega centrale? Ovviamente è necessario stirarli in uno specifico modo, ma per avere i pantaloni con la piega centrale ancor prima di stirarli bisogna mettere in atto questo trucco.

Si stendono già piegati

Un errore molto comune è quello di stenderli dalla vita dritti. Questo però è un errore da non commettere se si desiderano i pantaloni con la piega centrale. Se si stendono i pantaloni in modo normale questi si asciugheranno assumendo quella forma che poi dovrà essere modificata con il ferro da stiro. Se invece si piegano già con la linea centrale, basterà poi solo seguire le pieghe già presenti.

Poi si passa il ferro da stiro

Una volta asciutti i nostri pantaloni avranno già la piega centrale e quello che occorre fare è appunto seguire le pieghe del pantalone. Basta piegarli seguendo la cucitura che parte dal cavallo, sovrapponendo le cuciture laterali dei pantaloni. Attenzione alla temperatura del ferro, perché ci sono alcuni tessuti che vanno stirati a temperature basse, come ad esempio il fresco lana.

Tutti i pantaloni si possono stirare con la piega centrale?

In teoria si, ma alcuni pantaloni presentano delle forme che non sono proprio adatte a questo tipo di stiratura. Ad esempio ci sono forme di pantaloni come quelli baggy che se stirati con la piega centrale perdono completamente la loro forma.

