Il forte rialzo degli ultimi giorni deve assestarsi, e il percorso campione settimanale proietta una fase laterale ribassista fra oggi e le prime ore di contrattazione di domani.

Questa fase che dovrebbe essere limitata a qualche ora di contrattazione, dovrebbe far ricaricare gli oscillatori di brevissimo, che oggi sono in ipercomprato. Previsto un ritracciamento a Wall Street, ma il rialzo probabilmente è solo all’inizio. Il setup del 17 ottobre, se non ci sarà un dietrofront in chiusura di questa settimana, “chiama” rialzi fino a fine dicembre. La percentuale attesa dai minimi di ottobre è di circa il 15/20%.

Frattanto, si potrebbe assistere a interessanti spunti anche fra i titoli di Stato, con i BTP che potrebbero salire di diversi punti percentuali, al verificarsi di determinate condizioni.

Alle Poste inoltre, si può sottoscrivere un nuovo buono fruttifero per guadagnare almeno il 10,50% totale.

I prezzi hanno chiuso la seduta del 24 ottobre ai seguenti livelli:

Dow Jones

31.499,62

Nasdaq C.

10.952,61

S&P 500

3.797,34.

Si dovrebbe essere all’inizio di un forte rialzo

Di seguito la previsione annuale: in rosso la previsione annuale, in blu il movimento reale dei prezzi su scala settimanale.

I prezzi da monitorare per il brevissimo

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 30.206. Ribassi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana inferiore a 29.997.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.542. Ribassi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana inferiore a 10.542.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.647. Ribassi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana inferiore a 3.638.

I Trading systems continuano a essere girati verso l’alto, e il segnale è a favore di ulteriori salite delle azioni. Fra oggi e domani è previsto un ritracciamento a Wall Street, e questo andamento potrebbe essere sfruttato per posizionarsi meglio al rialzo.