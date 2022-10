Denti che si muovono, quando bisognerebbe preoccuparsi, possibili cause e rimedi

Avere la sensazione di denti che si muovono al passaggio della lingua è una circostanza che può presentarsi in alcuni soggetti. Non tutte le dinamiche, però, devono suonare come un campanello d’allarme, ma allo stesso non si dovrebbe sottovalutare la questione.

Volendo fare una panoramica sulla questione, si può venire a conoscenza di tante informazioni interessanti e che tutti dovrebbero conoscere.

Cosa significa quando si muovono i denti?

Quando si ha a che fare con denti che si muovono è possibile che si soffra di parodontite. La patologia si riferisce al parodonto. Lo si può immaginare come il complesso delle strutture che accoglie il dente e che consente la sua fissazione nell’alveolo.

In questi casi giova ricordare che ogni diagnosi spetta ad uno specialista. Periodicamente o se si hanno dei dubbi sulla propria situazione, tutti dovrebbero farsi vedere da un odontoiatra.

Sarà lui a rilevare se nel problema si riscontrino o meno i sintomi della parodontite. Anche perché non è da escludere che alla base dell’eccessiva mobilità dentale riscontrata non ci siano altre criticità. Ad esempio il bruxismo o anche un trauma.

Denti che si muovono, quando bisognerebbe preoccuparsi e le cose da sapere

Sarebbe sbagliato sottolineare che i denti che si muovono siano, sempre e comunque, un problema. Normalmente essi, seppur in maniera assai limitata, avrebbero una mobilità che non può essere considerata una condizione patologica.

La visita odontoiatrica serve, tra le altre cose, proprio a stabilire quando si è “entro” o “oltre i limiti”.

Qualora, in particolare, si soffra di parodontite, potrebbe verificarsi un vero e proprio distacco tra i denti e le gengive. Che non sarebbe solo un nuovo spazio in cui i denti potrebbero incrementare la loro mobilità.

Questa è, infatti, un’ipotesi che rischia di portare seri danni nel lungo periodo alla propria dentatura.

Nello spazio che si crea tra dente e struttura gengivale si potrebbe creare una sorta di nido di batteri. Un motivo in più per evidenziare quanto i denti che si muovono troppo debbano essere una situazione da controllare. Il rischio è quello di generare danni irreversibili ai singoli denti.

Quali sono i sintomi e le cause della parodontite?

I denti che si muovono non sono l’unica manifestazione della parodontite. Potrebbero, infatti, verificarsi un gonfiore gengivale o addirittura un leggero sanguinamento quando ci si lava i denti.

I sintomi della parodontite possono essere considerati gli effetti del problema. Se, invece, l’obiettivo è indagare le cause dei denti che si muovono a causa di quest’infiammazione si deve partire un po’ più da lontano.

Volendo semplificare un po’ la questione, spesso e volentieri fenomeni di questo tipo potrebbero essere indotti da una non sufficiente igiene orale.

Sebbene la materia sia ampia, non è mai sbagliato sottolineare come placca e tartaro restino i nemici numero uno della salute della dentatura.

Come fermare i denti che si muovono?

Molti si chiedono con i denti che si muovono, quando bisognerebbe preoccuparsi e cosa fare per fermare il movimento.

La risoluzione del problema è da affidare ai dentisti che hanno conoscenze e strumenti per affrontarlo.

Si può, invece, fare molto con la prevenzione e prima che le criticità si manifestino. E il metodo è molto semplice: una corretta igiene orale e magari periodicamente sottoporsi ad una pulizia professionale. Quest’ultima eventualità è, tra l’altro, l’opportunità affinché di volta in volta un odontoiatra possa notare eventuali situazioni su cui porre attenzione.

Può essere utile valutare anche quanto il tartaro possa rappresentare un problema per la dentatura e quali siano le strade per difendersi dalla sua azione.

