La storia principalmente si ripete, questo se possiamo usare questo termine, era il motto dello storico Vico. Di anno in anno, secolo in secolo, alcuni pattern comportamentali si sono ripetuti e questo potrebbe permettere di fare delle previsioni affidabili per il futuro. Abbiamo studiato le serie storiche dal 1898 ad oggi (copyright Proiezionidiborsa srl) e abbiamo trovato molte coincidenze e ripetizioni del passato nel futuro. Questo ci permette di effettuare previsioni molto affidabili per il futuro. Non trattasi di analisi previsionali o di metodi astrologici, ma è solo e soltanto storia che si ripete. Non siamo analisti e nemmeno economisti, ma storici e statistici. Ora andremo a affrohtare proprio le previsioni per il 2024 sui mercati di Wall Street e a discutere media storica.

Gli analisti ci azzeccano?

Se andiamo a rileggere le previsioni per il 2024 pubblicate a dicembre dello scorso anno, ci rendiamo conto che molti proiettavano una recessione e un forte ribasso per il 2023. Se qualcuno avesse seguito queste analisi avrebbe perso la straordinaria opportunità di lucrare un rendimento di oltre il 20% sulle Borse mondiali.

Le medie storiche dal 1898 ad oggi invece, combinando il terzo anno del ciclo presidenziale americano con il terzo anno del decennio, proiettava il seguente scenario (che poi si è avverato completamente!):

minimo nel primo trimestre e massimo fra fine novembre e metà dicembre. Rendimento superiore al 20%.

Questa ipotesi si era poi rafforzata con il barometro del mese di gennaio che nella storia ha rivelato un’efficacia del 94%.

Quindi, noi preferiamo le medie storiche e le strade già tracciate alle previsioni vere e proprie. La storia ci dà qualche indicazione, forse con qualche fondamento in più rispetto ad altro.

Previsioni per il 2024 sui mercati di Wall Street e media storica: come è messo il percorso mensile?

La chiusura della seduta borsistica del giorno 19 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.557,92

Nasdaq C.

15.003,22

S&P500

4.768,37.

Ci troviamo in un momento particolare. Le chiusure di questo venerdì ci daranno indicazioni fino alla fine del mese. Sono stati raggiunti degli eccessi sugli oscillatori, ma la storia vuole che il massimo mensile e annuale possa essere segnato fra il 30 e il 31 dicembre.

