L’anno 2023 ha portato alla riscossa di tutti i listini azionari mondiali e abbiamo visto rialzi a doppia cifra da Wall Street al Nikkey225 e ai mercati europei. Un rialzo così forte non dovrebbe ripetersi nel prossimo anno. Sono tante le incognite sul tavolo: dal nodo inflazione a quello dei tassi di interesse, dalla recessione al soft landing, dalla guerra in Ucraina a quella in Israele e a diverse tensioni in alcune aree geografiche. C’è inoltre la campagna e le elezioni del Presidente americano e tutta l’attenzione è posta su Donald Trump. Cosa farà? Come sarà la campagna elettorale americana? Nei prossimi paragrafi andremo a illustrare le previsioni per il 2024 per 3 mercati azionari europei. Ci riferiamo al Dax Future, all’Eurostoxx Future e al Ftse Mib Future.

Il decennio e il ciclo presidenziale

Il 2024 è la combinazione del quarto anno del decennio con il quarto anno del ciclo presidenziale e dovrebbe essere un anno positivo con rendimento fra il 7 e il 10%. Quindi per Wall Street il semaforo sembrerebbe verde per ulteriori rialzi. Tutti gli altri mercati mondiali sono correlati a queli americani con una percentuale del 76%, quindi possiamo dire che quello che accade in America solitamente accade anche altrove. Ci riferiamo alla direzione e non ai rendimenti, in quanto questi potrebbero essere superiori o inferiori.

Previsioni per il 2024 per 3 mercati azionari europei: i livelli di prezzo

Dax Future

Nel corso dell’anno 2023 ha segnato il minimo a 14.546 e il massimo a 17.010. Si proietta una tendenza rialzista.

La massima estensione prevista al rialzo è in area 18.500/19.000. La massima estensione al ribasso in area 15.500. I prezzi si potrebbero muovere fra questi estremi appena definiti. Le probabilità sono del 30% che possano essere sforati al rialzo o al ribasso.

Eurostoxx Future

Nel corso dell’anno 2023 ha segnato il minimo a 3.811 e il massimo a 4.595. Si proietta una tendenza rialzista.

La massima estensione prevista al rialzo è in area 5.000. La massima estensione al ribasso in area 4.000/3.950. I prezzi si potrebbero muovere fra questi estremi appena definiti. Le probabilità sono del 30% che possano essere sforati al rialzo o al ribasso.

Ftse Mib Future

Nel corso dell’anno 2023 ha segnato il minimo a 23.627 e il massimo a 30.680. Si proietta una tendenza rialzista.

La massima estensione prevista al rialzo è in area 37.120. La massima estensione al ribasso in area 28.000/27.500. I prezzi si potrebbero muovere fra questi estremi appena definiti. Le probabilità sono del 30% che possano essere sforati al rialzo o al ribasso.

Nei prossimi mesi vedremo cosa accadrà e se si dovrà aggiustare o meno il tiro.

