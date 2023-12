3 possibili scenari geopolitici che spaventeranno i mercati nel 2024 secondo gli esperti

Il 2023 è stato un anno particolarmente acceso dal punto di vista degli accadimenti geopolitici. Si pensi anche solo al conflitto tra Russia e Ucraina, di cui si è sentito così tanto parlare e che ha provocato non pochi cambiamenti all’economia. Cosa bisogna aspettarsi dal 2024? Quali sono gli scenari geopolitici che hanno più possibilità di influenzare i mercati? Scopriamolo.

Che la geopolitica abbia un forte influsso sui mercati finanziari non è certamente una novità. D’altronde, più volte l’ultimo anno in particolare ci ha dimostrato come gli eventi di rilevanza politica globale possano provocare non pochi stravolgimenti e di mettere in discussione le certezze degli investitori, influenzandone le scelte. A breve ti illustreremo 3 possibili scenari geopolitici che secondo gli esperti potrebbero rappresentare un rischio per i mercati nell’anno che verrà. Cominciamo col primo, certamente uno dei più rilevanti dell’anno che si sta per concludere.

Il conflitto tra Russia e Ucraina

Un eventuale prolungamento del conflitto tra Russia e Ucraina avrebbe quasi certamente delle gravi ripercussioni sui mercati dell’energia e dei beni alimentari. Si pensi, ad esempio, all’aumento dei costi dell’olio di semi e non solo. A causa di questa situazione, si potrebbe verificare un aumento del rischio di recessione per i Paesi dell’Europa.

Un’escalation del conflitto mediorientale

I fatti legati ad Hamas, in particolare quelli del 7 ottobre, hanno creato non pochi sconvolgimenti. Per il 2024, gli esperti temono la possibilità di un’espansione del conflitto, che potrebbe arrivare a coinvolgere altre nazioni del Medio Oriente. Qualora quest’ipotesi si realizzasse, si avrebbero gravi ripercussioni sul mercato energetico, con tutte le conseguenze del caso.

3 possibili scenari geopolitici che spaventeranno i mercati nel 2024: tensioni tra Cina e Stati Uniti

Anche un aumento delle tensioni tra la Cina e gli Stati Uniti potrebbe rivelarsi un grave rischio per i mercati nell’anno che verrà. Al momento la situazione sembra essersi stabilizzata, ma nulla impedisce che possa peggiorare da un momento all’altro. Un riaccendersi delle tensioni tra le due potenze porterebbe ad una situazione di incertezza economica globale.

