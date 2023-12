La settimana di contrattazioni prima delle festività natalizie ha visto il petrolio reagire alle spinte ribassiste, ma senza troppa convinzione. Come vedremo dai grafici, infatti, il petrolio tenta di ripartire al rialzo, ma senza troppo successo visto che lo scenario è ancora ribassista. Cosa potrebbe accadere, quindi, fino alla fine dell’anno? Come potrebbe comportarsi l’oro nero agli albori del nuovo anno?

L’andamento dei prezzi è stato abbastanza altalenante condizionato da notizie di diversa natura. I prezzi del petrolio sono diminuiti venerdì, in vista del lungo fine settimana natalizio, sulle aspettative che l’Angola possa aumentare la produzione dopo l’uscita dall’OPEC. Viceversa sono saliti in settimana grazie alle notizie economiche positive degli Stati Uniti e alle preoccupazioni che gli attacchi navali degli Houthi facciano aumentare i costi di approvvigionamento.

Lo scenario, quindi, è molto incerto e per evitare brutte sorprese l’importante è focalizzarsi sui livelli di prezzo che potrebbero avere un impatto importante sull’andamento delle quotazioni.

Il petrolio tenta di ripartire al rialzo, ma lo scenario è ancora ribassista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 22 dicembre a quota 73,56 $, in ribasso dello 0,45% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo del 2,55% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Le prime due sedute della settimana hanno visto le quotazioni continuare il rialzo della settimana precedente. Tuttavia, la spinta rialzista si è affievolita non appena i prezzi sono giunti a contatto con la resistenza chiave in area 75,21 $. A questo punto solo la rottura di questo livello potrebbe favorire la continuazione del rialzo secondo lo scenario indicato in figura. In caso contrario il prezzo del petrolio potrebbe andare incontro a un ritracciamento.

Time frame settimanale

La chiusura settimanale ha confermato la rottura di area 75 $. A questo punto il ribasso potrebbe proseguire secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata. Tuttavia, anche il supporto in area 67,47 $ ha tenuto in chiusura settimanale. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

