Che anno che si sta per chiudere! Piazza Affari ha guadagnato intorno al 30% ed è stato fra i migliori listini azionari al Mondo. Un bel riscatto rispetto agli ultimi 20 anni, dove insieme alla Spagna e al Nikeyy225 giapponese aveva rappresentato le Borse cenerentola. E questo movimento potrebbe continuare. Ad esempio i bancari potrebbero avere “ancora tanto da dare e dire già da subito”. Si respira possibile aria di acquisizioni, fusioni e novità fra alcune Big quotate sul listino milanese. La riscossa quindi potrebbe continuare. Ora andemo a riportare alcune azioni del Ftse Mib sotto la lente degli analisti. Le raccomandazioni sono state lette sul sito Marketscreener.

Iniziamo con queste 3

Azimut, il consenso degli analisti è Accumulate (11 giudizi). Prezzo attuale intorno a…e obiettivo medio in area 24,82. Per il prossimo mese si proietta continuazione rialzista di medio lungo termine fino a quando terrà il supporto giornaliero di 21,72.

Banca Generali, il consenso degli analisti è Hold (10 giudizi). Prezzo attuale intorno a… e obiettivo medio in area 34,11. Per il prossimo mese si proietta continuazione rialzista di medio lungo termine fino a quando terrà il supporto giornaliero di 31,72.

Campari, il consenso degli analisti è Hold (20 giudizi). Prezzo attuale intorno a… e obiettivo medio in area 11,30. Per il prossimo mese si proietta continuazione ribassita di medio lungo termine fino a quando non supererà il livello giornaliero e poi settimanale di 11,22.

Altre azioni del Ftse Mib sotto la lente degli analisti e la tendenza proiettata per il mese di gennaio

ERG, il consenso degli analisti è Buy (8 giudizi). Prezzo attuale intorno a… e obiettivo medio in area 33,45. Per il prossimo mese si proietta continuazione rialzista di medio lungo termine fino a quando terrà il supporto giornaliero di 25,18.

Poste Italiane, il consenso degli analisti è Accumulate (14 giudizi). Prezzo attuale intorno a… e obiettivo medio in area 11,54. Per il prossimo mese si proietta continuazione rialzista di medio lungo termine fino a quando terrà il supporto giornaliero di 9,52.

