Previsioni per il 2024 del cambio euro dollaro

Dovrebbe essere noto a tutti che la valuta più scambiata al Mondo è prpprio il dollaro americano. Il suo andamento condiziona non solo le sorti delle materie prime ma anche le maggiori economie mondiali. Quindi, un rialzo o ribasso della valuta potrebbe creare benefici o grossi problemi per alcuni Paesi ed economie. Nei prossimi paragrafi andremo a leggere le previsioni per il 2024 del cambio dollaro yen.

Da cosa dipende il movimento della valuta americana?

In modo semplicistico possiamo dire sicuramente i tassi di interesse e inflazione e quindi PIL e attese sullo stesso. La Banca Centrale Americana di recente ha mantenuto fermo il tasso di interesse nel range 5,25/5,50% proiettando allo stato attuale un rientro dell’inflazione che dovrebbe avvicinarsi verso il 2% nei prossimi mesi. Inoltre, le prebsioni sono per tre tagli dei tassi di interesse.

Quali sono le previsioni per il 2024 sul cambio euro dollaro degli analisti?

Nel corso dei 12 mesi precedenti il cambio ha segnato il minimo a 1,0448 e il massimo a 1,1276. Il prezzo attuale si aggira intorno a 1,09.

Gli analisti sono divisi sui loro giudizi. Ad esempio Morgan Stanley proietta il raggiungimento della parità, mentre ABN Amro e Bank of America il raggiungimento di area 1,10/1,15. E ancora JPMorgan area 1.

Analisi tecnica e calcoli statistici basati sulle serie storiche disponibili

Il minimo e il massimo segnati nel corso di quest’anno sono stati contenuti nella barra del 2022. Infatti erano stati segnati il minimo a 0,9538 e il massimo a 1,1495. Il cambio è sceso da diversi anni e con precisione dal 2008 quando venne segnato un massimo a 1,6038. Per il principio dei minimi e massimi crescenti dettato dall’analisi grafica la polarità di lungo termine a favore dell’euro cambierebbe se il prossimo anno chiudesse sopra 1,15. Ma cosa dicono le statistiche eper i prossimi 12 mesi? Non ci sono tante probabilità a favore per definire uno scenario attendibile, quindi si valuterà di mese in mese.

