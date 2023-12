Cosa deve fare chi vuole investire nel primo e nel secondo semestre del 2024, le parole di David Karni

Come investire nel 2024? Ecco i consigli di David Karni, il responsabile portafogli di investimento di BCC Risparmio&Previdenza.

Ormai siamo a Natale, festività a cui seguiranno quelle di Capodanno. Ciò vuol dire una sola cosa: sta per chiudersi un anno, il 2023, molto particolare per i mercati, perché caratterizzato non solo da una serie di fenomeni geopolitici che hanno causato notevole sconvolgimento, ma anche dall’aumento dei tassi di interesse e da un’elevata inflazione. Ormai è però il momento di lasciarselo alle spalle e di guardare ad un futuro che, si spera, potrebbe rivelarsi migliore.

A questo punto, però, viene spontaneo farsi una domanda. Cosa deve fare chi vuole investire nel primo e nel secondo semestre del 2024, in uno scenario di apparente incertezza? Per rispondere a questa domanda riportiamo l’opinione di David Karni, che ha rilasciato un’intervista al Corriere.

All’inizio del 2024 si verificherà una crescita della volatilità

Ecco perché, quindi, David Karni della BCC consiglia agli investitori di privilegiare il debito, meglio se verso l’Europa. Quindi, via libera ad investimenti in titoli di Stato e corporate band investment grade.

Questo, quindi, è quel che sarebbe opportuno fare nella prima parte dell’anno. Ma poi? La situazione muterà e lo spartiacque sarà lo scenario relativo alle presidenziali degli Stati Uniti, che si dovrebbe fare maggiormente chiaro.

Cosa deve fare chi vuole investire nel primo e nel secondo semestre del 2024

Soltanto a quel punto, quindi, per l’analista il mercato azionario potrebbe ripartire e offrire migliori occasioni agli investitori.

Ovviamente, quello che abbiamo riportato è solo un parere di un illustre analista e che, in quanto tale, è da tenere in considerazione in vista di futuri investimenti, anche per farsi un’idea di tutti gli scenari possibili. Detto ciò, non resta che attendere il 2024 per vedere come si evolverà la situazione dei mercati.

