Negli ultimi anni il titolo ha corso tantissimo. Un rialzo che le nostre proiezioni hanno accompagnato lungo tutto il suo percorso come già discusso nel precedente report. Sempre in questo report, poi, avevamo indicato area 18,78 euro (I obiettivo di prezzo) come possibile punto di approdo del rialzo in corso e ostacolo di primaria importante per il proseguimento della tendenza in corso.

L’obiettivo è stato raggiunto e, purtroppo per i rialzisti, ha fermata l’ascesa delle azioni El.En. A quel punto è iniziato un ritracciamento, tuttora in corso, che si sta dirigendo verso il II obiettivo di prezzo in area 13,24 euro. La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 10,76 euro (III obiettivo di prezzo). I due livelli indicati rappresentano un potenziale ottimo punto di ingresso. L’importante, soprattutto nel caso di acquisto in area 13,24 euro, è far scattare lo stop con chiusure settimanali inferiori a 13,24 euro.

Al momento non siamo in grado di valutare gli obiettivi di un eventuale rialzo. Essi, infatti, dipenderanno dal punto in cui ci sarà la ripartenza.

Allo stato attuale possiamo solo dire che lo scenario più probabile è quello ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, lo Swing Indicator è impostato al ribasso.

Considerazioni fondamentali e valutazione del titolo El.En

Che nel lungo periodo lo scenario rialzista sia quello più probabile è anche supportato dai dati societari che continua a essere molto positivi.

In pillole i risultati del terzo trimestre 2021 si possono riassumere come segue

Ricavi: 133,1 milioni di euro (in aumento del 26% rispetto al secondo trimestre del 2020).

Utile netto: 13,7 milioni di euro (in aumento del 73% rispetto al secondo trimestre del 2020).

Margine di profitto: 10% (in aumento rispetto al 7,5% del secondo trimestre del 2020).

Quindi, la discesa in corso sul titolo El.En potrebbe essere un’ottima occasione di acquisto

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere sopravvalutato, ma trattasi della conseguenza del vertiginoso rialzo degli ultimi mesi. Secondo gli analisti che coprono El.En, invece, il consenso medio è comprare, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Il titolo El.En (MIL:ELN) ha chiuso la seduta del 23 dicembre in ribasso dell’1,72% rispetto alla seduta precedente, a quota 14,84 euro.

