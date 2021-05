Lo sportello bancomat ha i giorni contati? Probabilmente i giorni no. Ma se la sua scomparsa forse non è vicina è, invece, certo un suo ridimensionamento. E allora meglio prepararsi per tempo per non farsi trovare impreparati alla scomparsa del bancomat.

Presto molti potrebbero avere grosse difficoltà a prelevare dei soldi col bancomat ma c’è la soluzione per prepararsi per tempo

Se lo sportello ATM non è destinato a scomparire nel breve termine, tuttavia subirà un forte ridimensionamento. Il loro numero si ridurrà progressivamente, creando non pochi disagi a chi è abituato a frequenti prelievi di denaro. Questo processo è già iniziato da molto tempo. Quando le banche si aggregano e le filiali chiudono, con loro scompaiono anche gli sportelli bancomat. I numeri sono rivelatori di questa tendenza. In Italia i bancomat nel 2013 erano 35.671 e 5 anni, dopo nel 2018, erano scesi a 31.800. La tendenza alla riduzione negli ultimi anni è proseguita. A volte è la banca stessa che decide di chiudere i propri ATM. È il caso della banca ING Direct. L’istituto di credito olandese ha deciso che da luglio chiuderà tutti i suoi sportelli ATM e tutte le casse automatiche. Di fatto diventerà una banca cashless, dove non circoleranno contanti.

La lotta al contante

Questo è il modello verso cui stanno andando la maggior parte delle altre banche. La parola chiave è cashless, assenza di contanti. La lotta al contante sta spingendo all’uso sempre più massiccio dei mezzi di pagamento digitali. D’altronde il cashback altro non è che un modo di incentivare i pagamenti con carta anche nelle transazioni minute, come le consumazioni al bar.

I limiti d’importo al pagamento in contanti e l’incentivo all’uso della carta, portano alla riduzione della circolazione della moneta fisica. Ci sarà un sempre maggiore uso della moneta digitale e quindi sempre meno necessità di prelevare. Perciò si troverà sempre più a disagio, chi ancora usa i sistemi tradizionali di pagamento ed effettua numerosi prelievi al bancomat. Presto molti potrebbero avere grosse difficoltà a prelevare dei soldi col bancomat ma c’è la soluzione per prepararsi per tempo.

Per questi la soluzione è iniziare fin da adesso ad adottare le carte di debito per i pagamenti di tutti i giorni. Inoltre, anche i metodi di pagamento tramite smartphone sono una valida alternativa.

