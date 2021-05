I nostri Esperti di Tecnologia hanno avuto modo di leggere un test sul risparmio energetico delle batterie degli smartphone in modalità 5G e 4G. L’indagine svolta ha portato a questo risultato: la batteria dello smartphone si scarica di più non per colpa nostra ma per via della tecnologia. Infatti DDay ha messo in relazione due apparecchi telefonici, con stesso gestore, uno sotto rete 5G e l’altro sotto copertura 4G. Ebbene dal test risulta che il consumo della batteria dello smartphone si consuma di più con la rete avveniristica 5G.

Pochi si rendono conto della differenza

Purtroppo pochi possessori di cellulari abilitati alle due reti hanno notato questa differenza poiché spesso e volentieri il cambio tra l’uno e l’altra avviene anche in modo automatico. Ora questo problema non deve essere sicuramente sottovalutato non tanto dagli utenti ma soprattutto dai produttori di apparecchi telefonici.

La rete 5G non ha ancora uno sviluppo territoriale nazionale ma nei prossimi anni diventerà sicuramente ramificata in tutta Italia. Perciò, le case costruttrici di smartphone, hanno tutto il tempo per correre ai ripari e immettere sul mercato apparecchi con una batteria con più lunga vita. Solo in questo modo si può contrastare la dispendiosa rete 5G che si mangia la batteria più velocemente.

La prova

I tecnici su entrambi gli smartphone hanno visionato lo stesso video YouTube con uguale luminosità sul display e temperatura ambientale. Il test ha portato alla luce un dato molto significativo: l’assorbimento medio della batteria è stato di 335 mA sullo smartphone 4G, mentre sull’altro col 5G vicino a 440 mA.

Di conseguenza uno smartphone collegato alla rete 5G, usato costantemente, consuma dal 30% al 35% in più rispetto al 4G. Inoltre la batteria con lo smartphone in 5G ha registrato anche un aumento di temperatura di un paio di gradi.

La scelta consapevole

Dunque i possessori di smartphone con linea 5G oppure 4G devono fare le giuste valutazioni per conservare maggior carica per la batteria. Una soluzione che consigliamo vivamente è di usare la rete 5G solo quando c’è la necessità di scaricare dei video. Per tutte le altre operazioni sullo smartphone, meglio collegarsi sempre in 4G. Purtroppo la batteria dello smartphone si scarica di più non per colpa nostra ma per via della tecnologia 5G.