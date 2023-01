L’oroscopo dei Maya non ha dubbi: se hai questi 2 animali guida il tuo 2023 sarà ricco di soldi

In tanti, in Italia, leggono, ogni giorno l’oroscopo. Non solo quello classico, basato sui movimenti dei pianeti. Esiste anche un altro tipo di “divinazione”, quella Maya, che si basa sui cicli lunari. Ognuno ha il suo animale guida ed ecco quali saranno i due più fortunati del 2023.

Già guardato le previsioni del 2023 secondo i segni zodiacali? Avete visto se l’anno appena iniziato sarà indimenticabile, oppure orribile per il vostro segno? Ognuno dice la sua, anche se fare una previsione con molti mesi di anticipo non è mai facile.

Si possono dare delle indicazioni di base, ma mai essere accurati come in un oroscopo settimanale o di pochi giorni. Ovviamente, si tratta sempre di informazioni generiche. Se al Cancro viene predetto giorni ricchi di amore, non è che automaticamente tutti i nati sotto questo segno si trasformeranno in amanti irresistibili.

Ecco quali sono gli animali guida di ognuno di noi in base alla data di nascita, secondo i Maya

Prima di tutto, dobbiamo scoprire il nostro animale guida, secondo i Maya. Chi è nato dall’11/1 al 7/2 è una Scimmia. Sei un Falco se la tua data di nascita è compresa tra l’8 febbraio e l’8 marzo e Giaguaro dal 9 marzo al 5 aprile. Andiamo avanti per scoprire il nostro animale. Dopo il Giaguaro è il turno del Cane che copre il periodo 6/4-3/5. Ed eccoci arrivati al Serpente, per i nati dal 4 maggio al 31 maggio e alla Lepre, dal 1° giugno al 28 giugno.

Chi è nato dal 29 giugno al 26 luglio è una Tartaruga e chi dal 27 luglio al 24 agosto è un Pipistrello. Scorpione? Dal 25 agosto al 20 settembre. Cervo? Dal 21 settembre al 18 ottobre. E veniamo agli ultimi tre. La Civetta è l’animale guida per i nati dal 19 ottobre al 15 novembre, mentre è il Pavone dal 16 novembre al 13 dicembre. Infine, è Lucertola il nato dal 14 dicembre al 10 gennaio.

Vediamo come andrà l’anno in base al nostro animale guida

L’oroscopo dei Maya non ha dubbi, nel premiare due animali guida. Il primo è il Serpente. Chi è nato dal 4 al 31 maggio, insomma, avrà un anno particolarmente felice. L’oroscopo Maya svela che sarà un 2023 da incorniciare per i nati con questo animale guida.

A partire dall’amore. Non sarà un anno facile, da questo punto di vista, ma attraverseremo il periodo in maniera positiva. Ovvero, i single, dopo qualche avventura nel corso dell’anno, troveranno, con ogni probabilità, il grande amore. Insomma, il 2022 è stato l’ultimo Capodanno fatto da soli. E anche economicamente le cose andranno bene. Magari, aiutando la fortuna con un Gratta e Vinci.

L’oroscopo dei Maya non ha dubbi: anche questo animale guida porterà benessere

Non solo il Serpente. Secondo l’oroscopo Maya, ci sarà un altro segno che avrà motivo di brindare spesso, durante il 2023. Infatti, anche la Scimmia avrà un anno formidabile, da fare invidia.

Per i nati sotto questo animale guida, infatti, ci saranno solo buone notizie. Non solo con la salute ma anche dal punto di vista dell’amore, prepariamoci a un viaggio romantico da sogno e spendendo poco. Insomma, saranno questi i due animali che porteranno tanta fortuna nel 2023, secondo i Maya.