Gli italiani hanno voglia di andare in vacanza nonostante la crisi economica. Chi non può permettersi di spendere troppi soldi oggi opta per il prestito per andare in vacanza. Gli italiani in questo periodo rispetto al passato hanno fatto il doppio della richiesta di prestiti. Younited Credit, fintech company che gestisce una piattaforma digitale di credito al consumo ha fatto un sondaggio su un campione di mille italiani.

L’andamento

Negli ultimi 5 anni gli italiani hanno richiesto un prestito per fare le vacanze introno al 4,5%. Quest’anno le cose stanno diversamente: il prestito destinato a finanziare le vacanze sale al 9,7%. Il ricorso al credito al consumo è dovuto ad un contesto di generale incertezza e prudenza nella scelta della destinazione come nei confronti delle spese. Nonostante siamo in piena estate l’86% del campione ha risposto di non avere ancora prenotato le vacanze. Fino ad oggi le spiagge sono affollate solo nei weekend. fotografia perfetta che gli italiani vanno a mare in modalità mordi e fuggi.

Quanto si spende per la vacanza?

In base al sondaggio il 30% degli intervistati ha intenzione di spendere non più di 500 euro a persona. La parte restante ha come obiettivo di spendere fino a mille euro. Gli italiani hanno la preoccupazione di far quadrare i conti familiari senza rinunciare alla vacanza. Lo Stato ha introdotto il bonus vacanza, in questo contesto di crisi economica servirà per incentivare le famiglie ad andare in vacanza? Solo il 21% degli italiani ad una domanda specifica sul Bonus vacanze hanno risposto che ne faranno richiesta.

Prestito per andare in vacanza

Gli italiani optano per richiedere un prestito per finanziare le vacanze per una sola ragione: dilazionare i pagamenti e permettersi di spendere in più. Questo stato attuale fa capire che c’è mancanza di liquidità più generalizzata rispetto al passato, segno dell’impatto della crisi che stiamo vivendo. Pur di concedersi qualche settimana di svago il prestito per andare in vacanza resta l’unica opzione.