Sono le 3 erbe che ti difendono dalla vedova nera se le pianti in giardino o le metti negli ingressi, nelle finestre e nei balconi

Ci sono alcuni insetti che non sono tanto fastidiosi quanto pericolosi. Basta un loro morso per metterci in pericolo e soprattutto con il caldo dovremmo proteggere al meglio i nostri spazi aperti. Ma non occorrono sostanze chimiche. Contro i ragni per esempio alcuni prodotti naturali sono più che sufficienti.

Alcuni ragni hanno il veleno narcotizzante e anche se viene inoculato nel 50% dei morsi il pericolo rappresentato da questi animaletti è consistente. Soprattutto se ci sono bambini in casa o animali domestici. Ci sono diverse varietà di ragni pericolosi in Italia, i nostri giardini e i balconi potrebbero non essere sicuri.

La vedova nera è un tipo di ragno cannibale che vive nelle zone temperate e tropicali, ma esiste anche una specie mediterranea che potremmo incontrare lungo il nostro cammino. Il morso della femmina non crea dolore all’istante ma dopo 15 giorni compaiono sudore, freddo, vomito, freddo e cefalea. In Italia ci sono stati casi di morte dovuti ai morsi della vedova nera mediterranea, le conseguenze dipendono dalla quantità di veleno rilasciata e dal rapporto con la massa corporea di chi subisce il morso. Naturalmente bambini e anziani sono soggetti deboli che verrebbero colpiti più duramente degli altri.

Basta uno spruzzino

Sono le 3 erbe che ti difendono dalla vedova nera in grado di risolvere il problema in maniera semplice e definitivamente. È incredibile come alcuni prodotti possano aiutarci facilmente a mettere in sicurezza gli ambienti domestici e proteggerci dagli insetti più pericolosi. L’olio di neem per esempio respinge gli insetti nocivi come mosche bianche, moscerini dei funghi e anche i ragni velenosi. È un’essenza che viene utilizzata contro le infestazioni di parassiti senza che vengano attaccate le specie che portano benefici agli spazi verdi. Se mettiamo l’olio di neem in giardino o in balcone, i ragni staranno alla larga ma non disturberemo coccinelle, farfalle e lombrichi che arricchiscono la terra.

Perché non dovrebbe mai mancare la lavanda in giardino o nel balcone? L’odore che per noi è piacevole e caratterizza i nostri spazi verdi è molto fastidioso per i ragni. Se bagniamo quotidianamente gli ingressi di casa con olio essenziale misto ad acqua grazie a uno spruzzino, superfici e davanzali avranno una difesa naturale impenetrabile. Un ottimo rimedio sarebbe quello di appendere rametti secchi nell’ingresso oppure nelle finestre.

Sono le 3 erbe che ti difendono dalla vedova nera e che profumano la casa

Se abbiamo notato la presenza di ragni pericolosi in giardino o in balcone possiamo creare un super olio essenziale mischiando l’olio di neem con la lavanda e con il tea tree oil. I ragni impazziranno letteralmente e fuggiranno cercando spazi meno ostili. Non tutti gli odori possono tenere lontani gli insetti pericolosi, ma quelli che più ci piacciono sono anche quelli che i ragni odiano maggiormente. La vedova nera mediterranea è particolarmente colpita da queste 3 erbe.

Riconoscere una vedova nera è facile, questo ragno ha la testa molto piccola, il corpo grosso e nero e con 13 macchie rosse. Se sono femmine il corpo è più grande, possono arrivare a più di un centimetro di larghezza e i loro morsi sono più pericolosi. Ma anche la repulsione per queste 3 erbe è maggiore. È molto facile tenerle lontane da casa nostra. Possiamo fare un salto in erboristeria e risolvere subito il problema. Le piante inoltre sono decorative e rendono i nostri davanzali profumati e decorati per l’estate.