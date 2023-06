Cosa non devi mangiare per far sparire la pancia in vista dell’estate? E sono questi i cibi che la fanno sgonfiare 

Cosa non devi mangiare per far sparire la pancia-proiezionidiborsa.it

I mesi di inattività fisica ci stanno per far pagare la tassa. Tra poco è estate e quella pancia che abbiamo nascosto ora diventerà visibile. Si cerca di correre ai ripari. Non solo facendo attività fisica che è sempre importante. Anche a tavola dobbiamo migliorare e allora ecco i cibi che non dobbiamo mangiare, per farla sgonfiare subito

Altro che pancia mia fatti capanna, con quella prova costume che ormai incombe. Tra due giorni è estate e quello che abbiamo nascosto, fino a qualche giorno fa, inevitabilmente ci presenterà il conto in spiaggia. Magari, con qualche imbarazzo, perché al cospetto di fisici asciutti, anche over 50, non ci sono tante giustificazioni.

Ecco perché puntiamo subito sugli sport ideali per dimagrire velocemente la pancia e per rassodarla, come corsa, camminata, nuoto, bicicletta. Solo che, col caldo e complice anche la pigrizia, non tutti hanno questa voglia di andare a sudare ulteriormente. Ecco perché dovremmo imparare ad alimentarci in maniera più corretta. Dovremmo farlo sempre, ma a maggior ragione se la nostra paura principale, ora, è quella di nascondere i chili di troppo.

I vestiti aiutano a sembrare più magri, ma quando si è in spiaggia non si può nascondere più di tanto

Certo, le signore hanno la possibilità di usare dei trucchi, grazie all’outfit, per sembrare più alte e magre. Il problema, però, è che quando andiamo in spiaggia non è che i costumi possono aiutarci più di tanto. Certo, esistono dei modelli pensati per nascondere la pancia, ma i miracoli non li fanno.

Ecco perché l’alimentazione diventa importante. Non solo su cosa mangiare, ma anche a partire dai cibi che dobbiamo evitare. Quelli che la gonfiano più facilmente e che, per qualche settimana, dovremmo bandire dalla tavola.

Sono questi i cibi che non dovremmo assumere per arrivare più asciutti in spiaggia

Cosa non devi mangiare per far sparire la pancia? I prodotti industriali, come regola generale, andrebbero evitati, a partire dalle merendine che tanti divorano come snack. Il biscotto al mattino, col caffè, è proprio necessario?

Certo, hamburger e patatine fritte sono una goduria, ma evitare queste ultime, e i fritti in generale, per qualche tempo, aiuterebbe a sgonfiare. La pasta la mangiate all’olio o al burro? Se preferiste quest’ultimo, dovreste sostituirlo con olio EVO. Amate l’alcol? Non è di oggi la notizia che fa accumulare grasso addominale.

Cosa non devi mangiare per far sparire la pancia va bene, ma ecco cosa, invece, portare a tavola

E anche le bevande gassate e zuccherate andrebbero bandite per qualche tempo, così da non vanificare la vostra attività fisica. Ottimo, tolto quello che non andrebbe mangiato, cosa portare a tavola per sgonfiare la pancia? Senza esagerare nelle quantità, la frutta secca, come le noci, aiuta. Frutta e verdura, ovviamente, anche se non tutta.

L’ideale, ad esempio, è l’ananas, ma anche mandarini, meloni, mirtilli, banane, pompelmi, kiwi, mele e pere vanno bene. E, tra le verdure, gli asparagi ci danno una bella mano. Insieme a lattuga, fagiolini, carote, pomodori, zucchine, finocchi, bietole, zucchine. Carne sì, ma magra, così come il pesce. Riso e farro come cereali e uova. Amate il formaggio? Meglio stagionato e duro.