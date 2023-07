Possiamo utilizzarla al posto del sale e allontanare le zanzare: ecco la pianta da avere sempre in casa

Questa pianta oltre ad abbellire i nostri balconi o davanzali è una grande alleata sia contro le zanzare che per la nostra salute. Ecco perché

Quando fuori fa caldo, rilassarsi all’ombra del proprio giardino o terrazzo col venticello che soffia è sicuramente un momento di estremo relax. Tuttavia questo momento potrebbe essere rovinato dall’arrivo di fastidiosi ospiti che in questo periodo dell’anno danno davvero il tormento. Si tratta delle tanto odiose zanzare disturbatrici del sonno e della quiete! Ecco perché è fondamentale tenere in terrazzo o in giardino piante in grado di allontanarle. Ad esempio la lavanda che oltre ad arredare il terrazzo con i suoi colori, grazie al suo profumo è un ottimo repellente contro le zanzare.

Ma oltre alla pianta di lavanda c’è un’altra pianta che tutti dovremmo tenere a casa per i suoi incredibili effetti benefici anche per la nostra salute. Possiamo utilizzarla al posto del sale come ingrediente delle nostre ricette o per rinfrescare le nostre bevande nelle calde giornate estive. Il suo potere dissetante può essere utilizzato anche per incentivare il mantenimento di una corretta idratazione, fondamentale per il nostro benessere. Si tratta della menta, appartenete alla famiglia delle Lamiaceae conosciuta per gli aromi e profumi.

Non solo contro le zanzare ma possiamo utilizzarla al posto del sale per prevenire l’ipertensione

Il contenuto di sodio nel sale favorisce l’aumento della pressione arteriosa, una delle principali cause d’infarto o ictus. Come raccomanda l’Organizzazione Mondiale della Sanità non dovrebbero consumarsi oltre 5 grammi di sale da cucina giornalieri che corrispondono a circa 2 grammi di sodio. Ridurre il consumo di sodio è fondamentale per la prevenzione di malattie cardiovascolari che sono la prima causa di morte e disabilità a livello globale. Nel nostro Paese ad esempio chi soffre di ipertensione arteriosa in determinati casi di gravità può ottenere circa 290 euro d’invalidità dall’INPS. Per ridurre il consumo di sodio, potremmo iniziare dal modificare le nostre abitudini in cucina imparando a sostituirlo con le spezie o piante aromatiche proprio come la menta. Le foglie della menta sono infatti molto aromatiche e potremmo utilizzarle in sostituzione del sale per condire i nostri piatti. Possono aggiungersi alle insalate, alle frittate, alle salse, sulla carne o addirittura alla pasta.

Ricca di vitamine e antiossidanti

La menta inoltre è un’importante fonte di vitamine e antiossidanti, in particolare vitamina C ed E e polifenoli. Grazie al contenuto di questi antiossidanti aiuta a contrastare anche il colesterolo cattivo. Inoltre contiene potassio, calcio, fosforo e magnesio alleati della salute del cuore, ossa e denti. Grazie al suo potere aromatico, le sue foglie possono essere utilizzate nella preparazione di acque aromatizzate con il limone, mele o cetrioli.