Prezzi convenienti per tantissime destinazioni nel mondo raggiunte dai voli Ryanair. Con l’ultima offerta del vettore low cost è possibile acquistare biglietti aerei dall’Italia di sola andata a partire da 12,99 euro. Non è da meno il risparmio sui biglietti di ritorno per una ristretta selezione di aeroporti italiani. Scopriamo quali sono e come accedere ai vantaggi della promozione.

L’offerta dell’estate

Mancano pochi giorni alla scadenza dell’iniziativa di Ryanair. Per l’esattezza, questa è fissata per il giorno 1 agosto 2022. Tra gli aeroporti in Italia oggetto della promozione c’è Milano Bergamo. Da quest’ultimo è possibile raggiungere destinazioni da sogno a poco prezzo. Prenotiamo ad agosto voli Ryanair da 13 euro per Bratislava, Bucarest, Bordeaux, Banja Luka, Vienna, Zagabria e

Saragozza. Per poco più, circa 15 euro, si aggiungono alla lista Ibiza, Parigi, Porto, Francoforte e Santorini.

Oltre a Milano Malpensa, c’è anche Roma Fiumicino fra gli aeroporti coperti dalla promozione. Da quest’ultimo partono voli da 14,99 euro per Corfù, Ibiza, Minorca, Agadir, Fez, Stoccolma, Copenaghen e Liverpool. Prezzi simili anche dall’aeroporto di Ciampino per differenti destinazioni, come Malta, Salonicco e Manchester. Sconti anche per voli da Ancora, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia, Napoli, Pescara, Pisa e tantissimi altri.

Veniamo, quindi, alle condizioni della promozione. I prezzi riportati e gli altri presenti alla pagina dedicata sul sito di Ryanair valgono solo per i voli con data entro un preciso intervallo. Quest’ultimo va dal giorno 1 settembre 2022 al 20 ottobre 2022. In base alla disponibilità dei posti e della promo per la soluzione scelta, il costo finale potrebbe variare.

Prenotiamo ad agosto voli Ryanair da 13 euro con le offerte del momento

Non è necessario applicare alcun codice promozionale per approfittare dell’offerta. Ci basterà semplicemente ricercare i biglietti entro i termini descritti. Per filtrare le destinazioni raggiungibili al minor prezzo, Ryanair propone nella pagina principale un banner, o insegna, dal titolo “Voli a partire da 21,99 euro”. Cliccando su questo avremo accesso alla lista completa dei prezzi, divisa per aeroporti di partenza. In ciascuna di queste sezioni vedremo riportate le destinazioni per ordine di prezzo crescente.

Per una ristretta categoria di viaggiatori, anche ITA Airways offre importanti sconti su tantissimi voli, sia per l’Italia che per tappe internazionali. La tariffa Giovani ne è un esempio, così come la promozione riservata ai possessori della “Carta Giovani Nazionale”. Per quest’ultima lo sconto va dal 15% al 20% ed è utilizzabile su tutte le destinazioni, entro i termini indicati nell’offerta.

Lettura consigliata

In tanti scelgono questa tariffa economica di ITA Airways senza sapere di avere il cambio volo gratuito