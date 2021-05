Gerani…che passione! Gettonatissimi ed amati anche dai meno avvezzi al giardinaggio, questi vegetali decorano giardini e balconi di tutto il mondo. Il motivo di questo successo risiede nella natura della pianta stessa che si adatta facilmente ad ogni ambiente. Inoltre, non richiede particolari cure. In cambio, però, regala a chi la possiede un’esplosione di colore ed eleganza unica nel suo genere.

Basta sfogliare la nostra rubrica per scorgere e conoscere segreti, trucchetti e consigli utili per avere gerani sempre belli e rigogliosi.

Oltre alla cura di questa pianta bellissima è possibile avere anche una fioritura più duratura? Ebbene, sembrerebbe proprio di sì. Diversi, infatti sono gli esperti che si sono espressi al riguardo. Per migliorare l’habitat del geranio e per stimolarne la fioritura, in modo da renderla più duratura, esistono diverse soluzioni.

Finalmente ecco il trucchetto veloce per prolungare la fioritura dei gerani ed averli belli, grandi e colorati più a lungo.

Concime liquido o in granuli?

Gli esperti consigliano un concime liquido in quanto può essere diluito più facilmente con l’acqua. Il trucchetto è quello di evitare concimazioni intense ma di dilazionarle nel tempo. In pratica, basterà nebulizzare la soluzione di concime liquido e acqua con costanza e poco alla volta.

Difatti, l’errore più comune è quello di versare una quantità eccessiva di concime che va a bruciare e danneggiare la pianta piuttosto che aiutarla a fiorire. Attenzione anche ai concimi con un contenuto abbondante di azoto. Gli esperti li sconsigliano per i gerani. Dunque, finalmente ecco il trucchetto veloce per prolungare la fioritura dei gerani ed averli belli, grandi e colorati più a lungo.