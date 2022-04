Prendiamoci cura della vista e della salute degli occhi con questo frullato buonissimo dagli ingredienti genuini ma senza frutti rossi

La vista è un bene prezioso.

Lo sanno bene le tantissime persone che, per un motivo o per un altro, hanno a che fare con patologie oculari.

Ma lo sanno bene anche i tanti che devono indossare occhiali e lenti a contatto.

Questo non significa per forza qualcosa di brutto o di grave, ma nonostante questo per qualcuno indossarli può essere fonte di disagio.

Un disagio non soltanto estetico o pratico (si pensi, ad esempio, alla manualità che serve per indossare al volo le lenti).

Si tratta spesso di un consistente impegno anche economico che, tra montature griffate, lenti multifocali, anti-appannamento e tutti i comfort, può pesare non poco.

Anche per questo, ma soprattutto per il nostro benessere, è bene salvaguardare come possiamo i nostri 10 decimi o, eventualmente, quel che ne rimane.

Questo può accadere sia per mezzo di alcune buone abitudini ma anche tramite l’alimentazione.

Teniamo lontane così lenti e occhiali

Prendiamoci cura della vista e della salute oculare anche con qualche gustosa idea merenda, come il frullato che oggi proporremo.

Prima, però, è opportuno ricordare che è possibile mantenere occhi e vista in salute anche con qualche buona e sana abitudine di vita.

La prima fra tutte consiste nell’abbandonare alcuni brutti vizi, uno su tutti il fumo ma anche l’alcol potrebbe determinare danni non indifferenti.

Ricordiamoci poi di mantenere le giuste distanze dai dispositivi elettronici che utilizziamo quotidianamente, prendendoci anche qualche pausa. Pc, smartphone, tablet e TV sono strumenti utilissimi ma anche dannosi senza le giuste accortezze.

Un’alimentazione sana, ricca di vitamine e nutrienti, affiancata a una regolare attività fisica, contribuirebbe poi alla prevenzione di diverse patologie. Alcune di queste, come il diabete e l’ipertensione, possono danneggiare anche la vista.

Ricordiamo, infine, ma non per importanza, di sottoporci a visite periodiche presso degli specialisti.

Prendiamoci cura della vista e della salute degli occhi con questo frullato buonissimo dagli ingredienti genuini ma senza frutti rossi

Per quanto riguarda l’alimentazione, se si parla di vista, molti pensano subito ai frutti rossi. Questi, infatti, sembrerebbero essere ricchi di antiossidanti e vitamine ottime per la vista. Tuttavia, non tutti li amano particolarmente.

Possiamo invece prepararci un ottimo frullato, dal gusto sorprendente, con alcuni ingredienti altrettanto buoni:

1 mela;

1 carota;

3/4 foglie di spinaci;

il succo di 1 limone;

1 bicchiere d’acqua.

Frulliamo questi ingredienti insieme per un minuto e otterremo una bevanda ottima per una sana merenda.

Non solo le mele, ma soprattutto le carote e gli spinaci sarebbero ricchi di antiossidanti, vitamine come la C, la A e la E, decisive per la salute oculare.

Approfondimento

Le mosche volanti sono un disturbo comune ma anche potenziali spie di due gravi patologie oculistiche