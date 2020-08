Una dieta disegnata per salvare noi ed il pianeta. Da un lato abbiamo tutti bisogno di mangiare in modo più sano. Dall’altro abbiamo bisogno di mangiare in modo più sostenibile. Perché la produzione alimentare impone un enorme pedaggio sul pianeta.

La produzione alimentare globale è responsabile del 30% delle emissioni di gas serra. E del 40% dell’uso del suolo. Così, l’anno scorso un gruppo di scienziati si è seduto insieme. E ha cercato di capire come fosse fatta una dieta sana e sostenibile. C’è una cosa fondamentale da ricordare, però. Ed è che una dieta sana non è esattamente la stessa cosa di una dieta sostenibile. Non sono solo gli alimenti in sé che potrebbero essere il problema. Può essere il modo in cui vengono prodotti. Così è, ad esempio, quando si tratta di pesce. Circa il 60% degli stock ittici mondiali sono completamente pescati o sovrasfruttati.

Il top di questa dieta? Meno carne, meno latticini, meno patate e molte più piante. Per essere un vero convertito, tuttavia, è necessario abbandonare pollo e pesce. E passare alle noci, ai semi e ai legumi. Allora, come sarebbe questa dieta su un piatto? Quale sarebbe una dieta disegnata per salvare noi ed il pianeta?

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Una dieta disegnata per salvare noi ed il pianeta

Beh, circa metà del piatto sarebbe pieno di frutta, verdura e noci. E l’altra metà avrebbe cose come cereali integrali e proteine vegetali come fagioli e lenticchie. Ma anche un po’ di amido vegetale, una quantità molto piccola di carne e latticini e alcuni oli vegetali. Forse anche qualche zucchero aggiunto. Questa dieta permette di avere circa 2.500 calorie al giorno. Se si segue la dieta, si può avere un uovo sodo alla settimana. Un solo bicchiere di latte al giorno copre tutto il fabbisogno di latticini. A livello globale, la dieta significa che dobbiamo dimezzare il consumo di carne rossa e zucchero. E raddoppiare l’assunzione di verdura, frutta, legumi e noci.

Il tipico nordamericano dovrebbe mangiare l’84 per cento in meno di carne rossa. E sei volte di più di fagioli e lenticchie. E questa è una richiesta difficile. Quindi, non si tratta solo del cibo che mangiamo e del modo in cui viene prodotto. Si tratta anche del modo in cui ci comportiamo.

L’importanza di determinati fattori

Potremmo voler guardare al packaging, per esempio. La plastica ha una cattiva reputazione, ma è più leggera del vetro. E quindi per il trasporto può avere un’impronta di carbonio più bassa. E anche i volumi delle cose sono importanti. Confrontate, ad esempio, il succo d’arancia concentrato con il succo d’arancia fresco. Quello concentrato ha un volume inferiore. Non si hanno, quindi, maggiori costi di trasporto e maggiore impronta ambientale. Lo spreco di cibo è un’altra sfida. Circa un terzo del cibo prodotto a livello globale viene gettato via. Anche gli acquisti locali e quelli stagionali possono fare la differenza.

Sappiamo che entro il 2050 potremmo avere 10 miliardi di bocche da sfamare. Se vogliamo mangiare in modo sostenibile negli anni a venire e nei decenni a venire, dovremo cambiare. E non poco. Dovremo cambiare il nostro modo di mangiare.