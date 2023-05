Ormai stanno per arrivare i mesi che comunemente sono quelli che le famiglie dedicano alle vacanze. Nonostante la crisi economica renda le vacanze un lusso forse insostenibile per molti, le vacanze sono “sacre”. C’è addirittura chi le fa a debito, finanziandole con prestiti bancari e simili. Ma se ci fosse un modo per fare le vacanze gratuitamente? Volo in aereo, trasferimento in treno o bus, vitto e alloggio gratis? Un sogno per molti che potrebbe diventare realtà. Ecco come e dove è possibile andare in vacanza gratis prendendo premi o spendendo poco.

Basta sapere che fare e sfruttare delle occasioni che molti nemmeno conoscono. Esistono luoghi da visitare e dove trascorrere le vacanze, che di fatto premiano i visitatori. In questo caso la crisi economica funge da incentivo per le autorità a fornire agevolazioni purché i turisti tornino a visitare questi luoghi. La crisi per la pandemia, che ha colpito soprattutto luoghi di questo genere, produce anche dei vantaggi per chi vuole andare in vacanza.

Ecco come e dove è possibile andare in vacanza gratis

Chi pensa che non esistano soluzioni per andare in vacanza senza spendere i soldi che magari non si hanno commette un errore. In Italia come all’estero le occasioni non mancano. Per esempio esiste un programma denominato “See Sicily”. E come recita il suo nome riguarda la più grande isola del Mediterraneo, la nostra Sicilia. La Regione ha da tempo avviato questo programma volto ad incentivare il turismo sull’isola.

Due notti gratuite di soggiorno prenotando le vacanze in Sicilia. Bisogna però soggiornare per almeno 3 notti e si gode di una notte omaggio ogni 3 passate in una struttura ricettiva. Evidente che non si può parlare in questo caso di vacanza completamente gratuita, ma se su tre notti in albergo se ne pagano 2, evidente che il vantaggio sia abbastanza appetibile. A maggior ragione se si pensa che nel programma ci sono anche escursioni e visite gratuite nei luoghi di interesse turistico e sconto del 50% su voli aerei, traghetti, navi e aliscafi.

In Finlandia ma non solo, ecco come fare

Una Masterclass sulla felicità, che si terrà dal 12 giugno e per 4 giorni in Finlandia, precisamente nella città di Rantasalmi, è l’oggetto di una autentica vacanza gratuita nel Nord Europa. Per 10 fortunati turisti che aderiranno all’iniziativa e che verranno prescelti, vitto e alloggio completamente gratuito con questa possibilità in Finlandia e per tutta la durata del soggiorno. Dal primo marzo scorso invece, biglietti aerei gratis per visitare Hong Kong. E come tutti sanno, il biglietto aereo per arrivare in Cina non è certo la cosa più economica da comprare.

Si chiama “Hello Hong Kong” il programma che dal primo marzo ha iniziato a distribuire per il tramite di alcune compagnie aeree nazionali i biglietti gratuiti per visitare il Sudest della Cina. Sono ben 500.000 i biglietti aerei gratuiti che l’iniziativa propone. E sempre per 500.000 fortunati ecco la promozione che il Governo di Taiwan ha deciso di varare per promuovere il turismo nelle sue terre. Si tratta di un autentico regalo di 165 euro a testa per chi decide di visitare l’isola asiatica. Sempre a Taiwan anche la promozione prendi due paghi uno sui trasferimenti ferroviari durante il soggiorno e sconti su alloggi e sui ticket per eventi e attrazioni.