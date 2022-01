Con la circolare del 23 dicembre n. 197 del 2021, l’INPS ha pubblicato il calendario con le date degli accrediti pensionistici. Esso copre tutto il 2022, cioè indica le cadenze dei pagamenti da gennaio fino a dicembre prossimo. Anzitutto, posto che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022, ci saranno ulteriori anticipi nei pagamenti. Quindi, oltre a quelle già pagate di dicembre e gennaio scorsi, anche le pensioni dei prossimi mesi verranno accreditate prima. Predisposto dall’INPS, il calendario di pagamento delle pensioni per il 2022 indica quando riscuotere l’atteso danaro mensile.

Inoltre, per effettuare il regolare rinnovo delle pensioni, l’INPS ha utilizzato, come punto di riferimento, l’indice di perequazione risultante al 15 ottobre 2021. Esso è pari all’1,6%, il tutto in base all’elaborazione proveniente dal Coordinamento generale statistico attuariale. Grazie a questo sistema, durante il primo trimestre del 2022, si predisporranno anche le differenze perequative.

Come indicato, nei primi mesi del 2022 si corrisponderanno delle differenze perequative, ove spettanti. Questo significa che, grazie ai conguagli, riceveremo quel danaro che finora non ci è stato ancora pagato. Si consideri che, normalmente, i pagamenti dei:

trattamenti pensionistici; degli assegni; delle pensioni; indennità di accompagnamento, erogate agli invalidi civili; delle rendite vitalizie

avvengono il primo giorno bancabile di ogni mese. Se si tratta di un giorno festivo o non bancabile, si eseguono il giorno successivo.

L’unica eccezione è rappresentata dal mese di gennaio, ove il pagamento avviene sempre il secondo giorno bancabile. Se, invece, l’importo dell’accredito INPS mensile è molto basso, l’accredito può avvenire annualmente o semestralmente. Ciò in base a quanto stabilito dal D.M. 25 marzo 1998.

Calendario dei pagamenti predisposto dall’INPS con la circolare n. 197/2021

Ecco, dunque, con quale cadenza avverranno i pagamenti, sia presso le Poste Italiane che presso le banche, nell’anno 2022. Nella circolare indicata, l’INPS ha stabilito le seguenti date:

4 gennaio 2022;

1 febbraio 2022;

1 marzo 2022.

Poi, a seguire: 1 aprile 2022; 2 maggio 2022; 1 giugno 2022; il 1 luglio 2022; 1 agosto 2022; 1 settembre 2022. Ad ottobre la Posta accrediterà sempre il 1° del mese, mentre le banche il giorno 3. Infine, le altre due date sono: il 2 novembre 2022 e il 1° dicembre 2022. Insomma, è chiaro che grazie alla fissazione di queste cadenze, non solo non ci saranno ritardi ma chi dovrà ricevere delle differenze le otterrà prima.

