Cosa c’è di meglio quando siamo stanchi di una bella doccia per allontanare, insieme all’acqua corrente, tutte le scorie di una giornata lavorativa. Oppure, dopo una prestazione sportiva, togliersi di dosso gran parte della fatica accumulata. Nell’immaginario collettivo, la doccia porta via un sacco di problemi. Spesso, dopo un periodo di influenza, sembra quasi una sorta di rinascita poterne fare una per scacciare tutto e sentirsi nuovamente bene.

Sicuramente è una delle azioni che più associamo al prendersi cura di se stessi e che, nell’immaginario collettivo, ha anche un significato sensuale. La cura del proprio corpo e della propria pelle, in una donna soprattutto, è fondamentale per farsi sentire desiderata. Andiamo a vedere come preparare un bagnoschiuma naturale che possa rispondere proprio a questi requisiti. Non solo, ma successivamente lo abbineremo a uno shampoo, in modo da personalizzare ancora di più il modo di fare la doccia.

Come fare una doccia rilassante con bagnoschiuma e shampoo naturali per una pelle levigata un corpo delicato e capelli morbidi

Per fare il primo dovremo procurarci il sapone di Castiglia. Di origine spagnola, in particolare andalusa, è un prodotto a base di olio d’oliva, salamoia e barrilla, una cenere speciale ottenuta bruciando l’erba kali. È biodegradabile e aiuta la pelle a mantenersi giovane ed elastica, oltre a essere ricco di vitamine E. A questo, in una dose di circa 200 ml, uniremo 100 ml di acqua distillata calda e 100 di glicerina. Poi sarà la volta degli oli essenziali e qui possiamo davvero sbizzarrirci. Quello di mandorle, quello di lavanda, quello di calendula, possiamo scegliere quello che più ci aggrada. 10 gocce sono più che sufficienti. Mescoliamo bene il tutto in una ciotola capiente, per poi versare il prodotto ottenuto in un flacone o in un elegante dispenser in ceramica.

Lo shampoo

Quindi passiamo alla produzione dello shampoo, questa volta andando a utilizzare il sapone di Marsiglia. Abbiamo già visto come non dovrebbe mai mancare in ogni casa. Un prodotto ecologico ed economico dai mille utilizzi, non solo per la pulizia di bucato e superfici. Insieme a questo, possiamo utilizzare la salvia, ideale per i capelli grassi, oppure il miele per i delicati e i secchi. La base è costituita da 100 ml di acqua distillata calda e da 200 ml di sapone di Marsiglia. Poi, possiamo aggiungere o un infuso con le foglie della salvia immerse in acqua bollente, oppure, un tritato delle stesse essiccate. In alternativa, per chi ha i capelli secchi e delicati, due cucchiai di miele. L’ideale sarebbe quello di castagno, ottimo sia come nutriente che come rinforzante.

Ecco come fare una doccia rilassante con bagnoschiuma e shampoo naturali per una pelle levigata un corpo delicato e capelli morbidi, sfruttando le proprietà dei saponi di Marsiglia e di Castiglia. Un momento di relax per coccolarci e sentirci più belli e piacenti.