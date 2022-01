A volte usare le scarpe potrebbe diventare non un piacere ma un sacrificio. Questo capita soprattutto per chi soffre di cattivo odore ai piedi. Nonostante ci siano diversi rimedi in circolazione, non sempre si riesce a venire a capo del problema. Tuttavia, potremmo dire basta con il cattivo odore ai piedi con queste efficaci solette naturali che eliminano la puzza dalle scarpe.

Può capitare a tutti che, dopo una giornata intera di lavoro o con le scarpe ai piedi, si possa percepire un odore sgradevole. Potrebbe essere il sudore che ristagna all’interno della scarpa, o le stesse scarpe che sono abbastanza strette e non fanno traspirare il piede. L’aria ristagna all’interno favorendo così la formazione di cattivo odore. Ciò che rende maleodorante il sudore sono i batteri presenti sull’epidermide e che producono il caratteristico cattivo odore.

Questo fatto si può trasformare in disagio. A volte mette in imbarazzo, soprattutto se si tratta di doversi togliere le scarpe in presenza altrui. Le scarpe stesse poi ne potrebbero rimanere impregnate, così che il problema si aggravi. Tuttavia, qualche rimedio potrebbe essere d’aiuto.

Rimedi tradizionali contro il cattivo odore dei piedi

Salvia, vodka e bicarbonato sono un rimedio veloce secondo una tradizione popolare. Potrebbero aiutare ad eliminare il cattivo odore dai piedi, anche se si tratta di rimedi fatti in casa e senza valore scientifico.

Nel periodo estivo si potrebbe sfruttare il vantaggio di avere un clima caldo, per non tener chiusi i piedi nelle scarpe. Si potrebbero fare, ad esempio, delle passeggiate a piedi nudi sulla spiaggia. Tuttavia, d’inverno le condizioni climatiche cambiano e così anche i suggerimenti. La cosa migliore per evitare che si formi cattivo odore ai piedi è di prendersene cura durante la sera. Un pediluvio con acqua calda o fredda, ad esempio, in estate potrebbe essere di aiuto.

Basta con il cattivo odore ai piedi con queste efficaci solette naturali che eliminano la puzza dalle scarpe

Un rimedio per aiutare a mantenere i piedi nelle scarpe senza scatenare il cattivo odore potrebbe venire dalla natura. L’odore sgradevole del sudore potrebbe dipendere dai batteri. Un rimedio utile potrebbe essere l’utilizzo di solette da scarpe agli ioni d’argento. L’argento fin dall’antichità rivela proprietà antibatteriche attraverso i suoi ioni.

Gli egiziani lasciavano lastre di argento in fondo alle cisterne d’acqua per purificarle e rendere l’acqua potabile. Oggi si riconosce agli ioni d’argento proprietà antibatteriche, tanto da poter creare delle solette che, irrorate con questi atomi, aiuterebbero a mantenere il piede meno soggetto all’azione di questi batteri. Una soluzione che potrebbe rivelarsi utile e anche ad un prezzo ragionevole.

Da tener presente, però, che la puzza dei piedi potrebbe dipendere anche da altri fattori. Una micosi alle unghie potrebbe esserne uno e in definitiva un consulto medico è sempre auspicabile per risolvere il problema.