Per rassodare l’interno coscia e bruciare calorie senza fare squat o affondi potrebbe bastare questo semplice esercizio casalingo

Le belle giornate di primavera ci invitano a fare qualche passo in mezzo alla natura, ovviamente quando siamo liberi da impegni o nel weekend.

Camminare, del resto, si sa, è un’attività semplice ma strategica tanto per restare in salute quanto per mantenere il fisico allenato e tonico.

A tal proposito, abbiamo già svelato qualche trucchetto per riuscire a smaltire più calorie mentre siamo impegnati nella camminata all’aria aperta.

In questo frangente di attività, la parte più impegnata sono certamente le gambe che, se allenate con costanza e dedizione, dovrebbero diventare più sode.

Parlare di gamba, tuttavia, potrebbe essere un po’ generico, perché in effetti c’è un punto per così dire nevralgico dell’arto che sembra richiedere attenzione.

Si tratta dell’interno coscia, in cui spesso si forma un concentrato di grasso piuttosto flaccido.

Quest’ultimo, oltre a essere naturalmente anti estetico, spesso ci costringe ad acquistare pantaloni di una taglia più grande.

Ebbene, proprio per rassodare l’interno coscia e bruciare calorie potrebbe bastare un semplicissimo esercizio meno impegnativo dei classici squat o affondi.

Non richiede più di qualche minuto ed è perfetto per avere gambe forti e toniche.

In questo modo, non ci sentiremo più a disagio indossando la nostra gonna o il nostro abito midi a fiori preferito.

Nel gergo del fitness e della ginnastica viene chiamato Thing Press e tutto quello che occorre per eseguirlo sono un tappetino fitness e una palla.

Per prima cosa, sistemato un tappetino, sdraiamoci e pieghiamo le gambe, facendo attenzione a fissare i piedi bene a terra.

Posizioniamo, quindi, una palla di medie dimensioni tra le ginocchia, che dovremo contrarre in contemporanea, quasi come se volessimo schiacciare l’oggetto.

L’ideale sarebbe mantenere la pressione per 30 secondi e poi procedere con il numero di ripetizioni consono a tempo, voglia e personale preparazione fisica.

Per rassodare l’interno coscia e bruciare calorie senza fare squat o affondi potrebbe bastare questo semplice esercizio casalingo

In alternativa, qualora non disponessimo di una palla, potremmo provare con degli altrettanti semplici divaricamenti degli arti inferiori.

Cominciamo ancora una volta da posizione supina, ma in questo caso solleviamo le gambe, sistemandole in modo che risultino perpendicolari al pavimento.

A questo punto, dovremo solamente aprirle lentamente verso l’esterno e mantenere la pozione raggiunta per qualche secondo.

Come sempre valutiamo la tempistica e la modalità dell’esercizio in base alle nostre condizioni fisiche, rivolgendoci eventualmente anche a esperti.