Invece dei soliti cannelloni ricotta e spinaci o la classica parmigiana, non lasciamoci scappare questa ricetta che stuzzica l’appetito 

Quello culinario è un universo davvero variegato e senza confini, che comprende ricette adatte a ogni tipo di occasione ed esigenza.

Per esempio, chi è intollerante al glutine può contare su tante preparazioni alternative, tra cui figura questa torta ottima per riciclare le mele avanzate.

Al di là delle allergie alimentari, potremmo anche dire che quasi a ogni avvenimento corrisponde una certa pietanza.

Ad esempio, non sarebbe Natale senza arrosti farciti oppure, specialmente nel centro Italia, non è Pasqua senza abbacchio, così come le frittelle appartengono al Carnevale.

Anche al di là delle festività principali, pure il semplice pranzo della domenica sembra spesso rispettare un certo canone.

Molti pregustano un bel piatto di lasagne, a cui far seguire, perché no, delle golosissime polpette e naturalmente chiudere con un bel dolce casalingo.

Insomma, anche il pranzo della domenica sembra vedere sempre le stesse ricette protagoniste, ma perché non cambiare un po’ le carte in tavola?

Invece dei soliti cannelloni ricotta e spinaci o la classica parmigiana, ad esempio, si potrebbe sperimentare questa preparazione alquanto semplice, a base di peperoni.

Croccante e allo stesso tempo strepitosamente filante non farà di certo rimpiangere agnolotti e ravioli.

La lista ingredienti è davvero breve e comprende:

2 peperoni (rossi o gialli);

100 g di pangrattato;

70 g di formaggio grattugiato;

150 g di formaggio a pasta filata, esclusa la mozzarella;

1 pizzico di sale;

olio q.b.

Cominciamo mettendo a scaldare i peperoni su una teglia bassa in forno impostato su funzione grill, senza bisogno di bucarli con gli stuzzicadenti.

Infatti, il vapore che si accumulerà al loro interno dovrebbe favorire la cottura, aiutando ad ammorbidirli.

Lasciamo abbrustolire la pelle su entrambi i lati degli ortaggi: passati circa 30 minuti dovrebbero essere pronti per essere sfornati.

Aggiustiamo di sale e, mentre sono ancora fumanti, avvolgiamoli prima con della carta forno e poi con dell’alluminio.

Fatti raffreddare in questo modo per qualche minuto, dovrebbero risultare più facili da spellare e non dimentichiamo di eliminare anche i semi.

Tamponiamo i peperoni con carta assorbente per eliminare l’umidità in eccesso e dividiamoli in 3-4 sezioni ciascuno.

Prepariamo quindi una panatura a base di pan grattato, formaggio e prezzemolo in cui rotolare le strisce di peperone unte con un filo d’olio.

Prendiamo un pezzo di formaggio a piacere, tipo scamorza, e avvolgiamolo all’interno degli involtini, pronti per essere infornati a 180° C per 15 minuti.

