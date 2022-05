Risparmiare non è solo il gesto di un momento, ma è anche una mentalità. Abituarsi a non sprecare risorse fa parte della nuova mentalità. In casa certamente bisogna fare attenzione agli elettrodomestici. Lavatrice e frigorifero sono tra i primi da tenere sotto controllo. Il frigorifero è quello che consuma molto normalmente. Se poi si commettono alcuni errori, la bolletta diventa stellare. Il fatto che in casa stia sempre lì e silenzioso, sembra che quasi sia spento. Eppure è sempre attaccato alla presa di corrente e, anche se ci teniamo dentro solo pochissime cose, tuttavia consuma. Certamente ci sono degli di errori da evitare con questo elettrodomestico. Infatti, potremmo risparmiare sulle bollette se usassimo qualche trucco nella gestione del frigorifero.

A volte, senza farci molta attenzione, lasciamo la porta del frigo aperta. Forse c’è qualcosa che ne impedisce una corretta chiusura. Oppure, incerti su cosa prendere dal frigo, restiamo a guardare i vari prodotti contenuti, con la porta aperta. Ora il frigorifero funziona un po’ come il vecchio scaldabagno. Se la temperatura interna è costante, consuma poco. Ma se il frigo si apre e si chiude spesso, o si lascia aperto, consuma molto. La temperatura infatti aumenta e il motore entra in azione, per riportarla al punto giusto di raffreddamento. Si consuma così elettricità. Un altro errore che si fa col frigo è di riempirlo in modo esagerato. Ebbene, la regola è che più si riempie e più il motore lavora. Infatti, è diverso mantenere alla stessa temperatura pochi prodotti dal doverne raffreddare tanti.

Potremmo risparmiare sulle bollette grazie a qualche insospettabile trucco e utilizzando in questo modo frigorifero e altri elettrodomestici

Un altro modo per risparmiare in casa riguarda il televisore. Molti hanno la TV regolata con luminosità e contrasto alti. Ambedue questi fattori, oltre al fatto che potrebbero far male alla vista, fanno consumare più energia elettrica. Basterebbe regolarli nel giusto modo, per una buona qualità d’immagine e un consumo non eccessivo. C’è un altro piccolo elettrodomestico in casa che incide abbastanza sulla bolletta elettrica. Si tratta del modem del WI FI. Quando è possibile, spegniamolo sempre, soprattutto se si esce di casa e quando si va a dormire. Alcuni modem consumerebbero anche 40 euro all’anno.

Illuminazione naturale

Per non accendere subito le lampadine, si potrebbe sfruttare l’illuminazione naturale. Alcune finestre hanno delle ante. Queste potrebbero trasformarsi in superfici riflettenti. Esistono degli specchi riflettenti, fatti di materiale flessibile e adesivo. Basterebbe sistemarli alle ante dalla parte che va sul vetro, per aumentare la luce che entra dalle finestre. A sera, chiudendo le ante, aiutano a respingere il freddo d’inverno e il caldo d’estate. Attenzione al sole, però, per non creare riflessi verso l’esterno. Con questi pochi consigli si potrebbe risparmiare di più, pagando di meno sulla bolletta.

